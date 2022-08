Comienza la fase de alegaciones del plan provisional de restricciones a vehículos contaminantes en la Cartuja

El BOP publica la resolución aprobada y se abre un plazo de 20 días para consultar la documentación y formular sugerencias

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este viernes la "propuesta provisional" elaborada por el Ayuntamiento hispalense, para delimitar una Zona de Bajas Emisiones en la Cartuja, con el objetivo de reducir o disuadir del uso de vehículos contaminantes restringiendo para ello el acceso a este entorno, en cumplimiento de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, del acuerdo de pleno al respecto, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla y de los compromisos internacionales asumidos por la capital hispalense en la lucha contra el cambio climático.

En concreto, el BOP publica este viernes una resolución emitida el pasado 29 de julio por el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, con la aprobación de dicha "propuesta provisional" y la decisión de "someter la referida propuesta a información pública", con un plazo de 20 días a contar desde esta publicación para "presentar alegaciones en el Registro General del Ayuntamiento y en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales", según este documento consultado por Europa Press.

La mencionada "propuesta provisional" para la primera fase de implantación de esta medida define dos áreas específicas en la Cartuja donde, con carácter general, podrán circular sin restricción alguna ni registro previo todos aquellos vehículos con distintivo ambiental "B", "C", "Eco" y "Cero Emisiones", de acuerdo con la clasificación recogida en el Reglamento General de Vehículos.

LOS VEHÍCULOS MÁS CONTAMINANTES

El resto, es decir, con etiqueta A -coincide con vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y diésel anteriores al año 2006- no podrá circular por la zona de bajas emisiones en el horario fijado y deberá hacer uso de los aparcamientos habilitados a la entrada de la Cartuja, salvo una serie de excepciones que tratan de garantizar la actividad en el interior de la zona, el transporte público o los servicios de emergencias.

En esta primera fase, así, sólo quedarán excluidos los vehículos más contaminantes, que tendrán alternativas de aparcamiento en el perímetro de Cartuja, pero teniendo en cuenta determinadas excepciones, toda vez que las restricciones resultarán de aplicación, con carácter general, de lunes a viernes, no festivos, en horario de 7 horas a 21 horas.

"Se trata de ir generando una conciencia medioambiental para afrontar sus siguientes fases, siendo el objetivo final una Cartuja libre de gases contaminantes, de acuerdo también con el proyecto medioambiental #eCity, una iniciativa de colaboración público-privada que transformará la Cartuja en una isla descarbonizada, sostenible e innovadora en el horizonte 2025", según el concejal de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera.

DOS ÁREAS

En concreto, la propuesta provisional sometida a información pública define dos áreas en la Cartuja: Norte y Sur. La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja Norte estará conformada por las vías comprendidas en el interior del perímetro delimitado exteriormente por las calles Américo Vespucio desde la intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d*Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica y hasta intersección con Américo Vespucio.

Mientras, la Zona de Bajas Emisiones de Cartuja Sur quedará delimitada por las calles Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos y Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y sus accesos).

No obstante, aunque no cuenten con los distintivos medioambientales, "B", "C", "Eco" y "Cero Emisiones", la propuesta provisional excluye de la prohibición de circular "a una serie de casuísticas que tratan de abarcar la amplia radiografía de actividades existentes en la Cartuja, y siempre teniendo en cuenta que las bandas de aparcamiento en los accesos pueden absorber a los vehículos excluidos", según ha remarcado Juan Carlos Cabrera.

LAS EXCEPCIONES

Estas excepciones a las restricciones abarcan a las motocicletas y ciclomotores, bicis y vehículos eléctricos de movilidad personal, vehículos de servicios de emergencia, vehículos de servicios municipales, Vehículos blindados de transporte de fondos y gestión de efectivo, vehículos de transporte a personas a centros de estancia diurna o vehículos con destino a alguno de los estacionamientos de uso público en régimen de rotación ubicados en el interior de la Zona de Bajas Emisiones, siendo el destino cotejado mediante a través de las matrículas captadas por un sistema de reconocimiento, entre otros supuestos.

Para el Ayuntamiento, la implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones permitirá en el medio plazo "acelerar la renovación de la flota de vehículos hacia modelos más sostenibles, mientras que en el corto plazo sirve para incentivar el trasvase modal hacia otros modos de transporte más sostenibles, como son el transporte público y la bicicleta", pues las estadísticas reflejan que la Cartuja recibe diariamente 27.887 viajes, a los que hay que agregar los viajes procedentes del área metropolitana.

La propuesta provisional de la Zona de Bajas Emisiones vendrá a su vez acompañada de "un refuerzo de transporte público de Tussam" y para ello se está trabajando en definir una nueva ruta de la Línea 2 para que preste servicio a la Cartuja, según ha anunciado el propio alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. La aprobación definitiva de la propuesta de la Zona de Bajas Emisiones, una vez estimadas las alegaciones, será previsiblemente en septiembre.