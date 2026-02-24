Comienza el reasfaltado de Recaredo en Sevilla dentro del plan, que continuará en Maria Auxiliadora y Sánchez Pijuán

Calle Recaredo de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado este martes el reasfaltado del carril bus de la calle Recaredo, unas actuaciones que se están desarrollando en horario nocturno "para minimizar las afecciones al tráfico".

De forma paralela, está previsto que durante la noche de este martes concluyan los trabajos de reasfaltado en la Ronda de Capuchinos, que comenzaron el pasado sábado.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, tras la intervención en Recaredo, las labores continuarán en el carril bus de María Auxiliadora, siguiendo la hoja de ruta prevista. Ambas actuaciones se desarrollarán hasta el viernes 27 de febrero, en horario de 22,00 a 6,30 horas.

El Ayuntamiento ha indicado que, durante la ejecución de las obras, se mantendrá un corte parcial en Recaredo y María Auxiliadora, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y Carretera de Carmona, en horario nocturno 22,00 a 6,00 horas hasta el 27 de febrero.

En ese mismo tramo y franja horaria quedará cortado el carril Bus-Taxi en ambas vías. Los servicios Bus-Taxi en sentido Norte serán desviados por la calle La Florida.

Estos trabajos forman parte del Plan de Mejora del Asfalto, dotado con 10 millones de euros y anunciado la pasada semana por el alcalde José Luis Sanz, con el objetivo de renovar el pavimento en más de una treintena de calles de la ciudad tras el paso del temporal.

El Consistorio ha adelantado que la avenida Sánchez Pijuán iniciará los trabajos de asfaltado la próxima semana. En concreto, las tareas comenzarán el domingo 1 de marzo y se prevé el corte total de la vía en el tramo comprendido entre Don Fadrique y José Díaz, desde el 1 hasta el 4 de marzo, en horario nocturno de 21,00 a 6,00 horas.

Se va a establecer un recorrido alternativo de tráfico: La calle Don Fadrique, en el tramo Perafán de Rivera - avenida Sánchez Pizjuán, quedará en fondo de saco, con acceso exclusivo para residentes y para los servicios de Universidad y Hospital.

La reordenación del tráfico será por el itinerario: Don Fadrique, Perafán de Rivera, Procuradora Ascensión García Ortiz, Concejal Alberto Jiménez Becerril y José Díaz.

Los residentes de la Plaza Doctor Barraquer tendrán garantizada la entrada y salida a la urbanización durante las obras, salvo en momentos puntuales que serán comunicados con la suficiente antelación.