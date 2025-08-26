Comienza la restauración de la fachada del Apeadero del Patio de Banderas del Real Alcázar (Sevilla)

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla comenzará la próxima semana el proceso de montaje de andamios que permitirá ejecutar las obras de conservación y restauración de la fachada del Apeadero en el Patio de Banderas, una intervención adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Estudio y Ejecuciones para la Conservación y Restauración de la Fachada del Apeadero que cuenta con un importe de adjudicación de más de 215.000 euros y un plazo máximo de ejecución de cinco meses.

Según una nota emitida por el Consistorio, el proyecto ha sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla y contempla la "restauración integral" de los elementos arquitectónicos, así como su "dignificación estética y patrimonial".

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que la actuación supone un "paso decisivo" para "garantizar la preservación" del monumento. Además, Bueno ha señalado que se enmarca en la rehabilitación del Salón Alto, dentro de un plan de "puesta a punto" del Real Alcázar.

Asimismo, Bueno ha subrayado que desde la dirección del Patronato, encabezada por su directora gerente, Ana Jáuregui, "se está impulsando una estrategia integral para revertir el deterioro acumulado en los últimos años y devolver al monumento el esplendor que merece". "El Alcázar no solo es Patrimonio de la Humanidad, sino también un símbolo de Sevilla que se debe cuidar con responsabilidad y visión de futuro", ha apostillado.

Esta actuación forma parte de la nueva línea de gestión emprendida desde el Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial, orientada a "reforzar" las labores de "conservación preventiva, sostenibilidad y recuperación de espacios que presentan deficiencias".