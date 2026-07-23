Comienza la restauración de la Torre Mocha de Alcalá (Sevilla) por 249.000 euros dentro del plan integral del Castillo

Arrancan las obras de restauración de la Torre Mocha y su entorno. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Las obras de restauración de la Torre Mocha y su entorno han comenzado dentro de la planificación integral prevista para el conjunto del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), prevista en el 'Plan Almena II', que culminará en 2030. Las actuaciones actuales de conservación y puesta en valor, han contado del con un informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y un importe de 249.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención que comenzó hace algunas semanas tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, mientras que la desarrolla una empresa especializada en conservación del patrimonio histórico.

De esta manera, el conjunto de actuaciones permitirá recuperar la integridad de uno de los espacios más representativos de la fortaleza alcalareña, mediante una actuación integral centrada en la conservación del patrimonio histórico.

En este sentido, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas ha afirmado durante una visita, que es "motivo de celebración que por fin estemos llevando a cabo una intervención más de restauración y de recuperación de una parte tan simbólica de la fortaleza alcalareña como es la Torre Mocha".

Asimismo, los trabajos adjudicados supondrán la consolidación estructural de la Torre Mocha y su alcazaba, la restauración de los lienzos de muralla, la torre y el antemuro, así como la adecuación de los espacios interiores del recinto. Del mismo modo, la actuación contribuirá a recuperar la lectura histórica del entorno de la antigua Puerta de Santa María, uno de los principales accesos al recinto fortificado durante la Edad Media.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA Con carácter previo a la redacción del proyecto se ha llevado a cabo una intervención arqueológica preventiva, cuyos resultados han sido incorporados al proyecto de ejecución autorizado por la Comisión Provincial de Patrimonio, "garantizando que todas las actuaciones se desarrollen con el máximo rigor científico y patrimonial".

Igualmente, la actuación ha contemplado "una limpieza completa del recinto" incluyendo los muros, el patio interior, la cubierta, las escaleras, los pavimentos y los accesos. Por su parte, también se eliminará la vegetación y las raíces que actualmente "afectan a las fábricas históricas y aceleran su deterioro".

Uno de los ejes principales del proyecto se ha centrado en la restauración y consolidación de los muros históricos, actuando sobre los elementos de tapial, mampostería, ladrillo y piedra. Para ello, se eliminarán "materiales incompatibles", incorporados en intervenciones anteriores, se repararán grietas, se consolidarán los revestimientos históricos conservados y se reconstruirán únicamente "aquellos puntos donde exista pérdida de material que comprometa la estabilidad del conjunto".

Por otro lado, uno de los trabajos más relevantes se desarrollará en la parte superior de la Torre Mocha, actualmente utilizada como mirador. De este modo, dichos trabajos permitirán "renovar completamente la cubierta" mediante la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización, la formación de nuevas pendientes y la instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales.

Además, con estas medidas "se eliminará uno de los principales problemas de conservación del monumento, evitando que las filtraciones continúen deteriorando los muros y revestimientos históricos". Por tanto, el proyecto contempla la renovación de los pavimentos del patio y de los recorridos interiores, incorporando nuevos sistemas de drenaje para impedir acumulaciones de agua y mejorar la conservación del recinto.

En esta línea, también se actuará sobre las dos escaleras existentes, tanto la escalera de acceso al mirador, que conservará su configuración original, renovando el revestimiento de los peldaños con piedra natural, como la escalera que comunica con la liza que será reconstruida debido a su "avanzado estado de deterioro" e incorporará una nueva barandilla de acero galvanizado con doble pasamanos "para mejorar la seguridad".

Al mismo tiempo, la intervención permitirá "hacer más comprensible la evolución histórica del recinto" mediante un tratamiento diferenciado de pavimentos y restos arqueológicos y ha asegurado que "facilitará la identificación del trazado" de la antigua muralla, la alcazaba, el antemuro y la histórica Puerta de Santa María, "sin recurrir a reconstrucciones de elementos desaparecidos para los que no existe información suficiente".

A su vez, los paramentos restaurados recibirán tratamientos fungicidas e hidrofugantes que protegerán los materiales frente a la humedad y la proliferación de microorganismos, "manteniendo la adecuada transpiración de los muros". Al hilo, el delegado de cultura ha asegurado que "si todo va bien", se espera que a finales de año hayan terminado estos trabajos.