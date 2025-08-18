Comienzan este lunes los cortes nocturnos en la A-66 por obras entre Santiponce y Camas que se extienden hasta el sábado

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado el corte total de la autovía A-66 en sentido Mérida, entre los kilómetros 810 y 807, desde la noche de este lunes hasta el viernes 22 de agosto. Esta medida se debe a las obras de rehabilitación del firme que se están llevando a cabo entre los kilómetros 808 y 810, a su paso por los municipios sevillanos de Santiponce y Camas. Como alternativa, el tráfico será desviado por la carretera N-630.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, el corte al tráfico se llevará a cabo en horario nocturno, de 21,00 a 6,00 horas, desde la noche de este lunes hasta la madrugada del viernes 22 de agosto. Por tanto, las restricciones finalizarán el viernes 22 a las 6,00 horas, de modo que la noche del viernes al sábado no habrá afectaciones al tráfico, según ha informado el Ministerio de Transportes en una nota de prensa.

Durante tales afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de fresado y reposición de mezcla asfáltica en todo el ancho de la plataforma y reposición de marcas viales. Estos trabajos forman parte de una actuación global de rehabilitación de firmes en varios tramos de carreteras de la provincia de Sevilla.

En concreto, los tramos de vías en las que se están efectuando dichas actuaciones son: SE-30, entre los kilómetros 17,6 y 22,45 rodeando Camas y conectándola con la isla de la Cartuja; la A-66 entre los kilómetros 808 y 810; la N-630 del kilómetro 808,6 al 810, a la altura de Santiponce, y del 813,1 al 814,9, sobre el río Guadalquivir hasta Triana.