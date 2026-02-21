Comienzan en Sevilla las tareas de retirada de las azucenas que coronan la Giralda tras la caída de una por el temporal

Tareas de retirada de las azucenas de la Giralda de Sevilla. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

La Catedral de Sevilla ha comenzado este sábado las tareas para la retirada de las tres azucenas que coronan la Giralda tras la caída de una de ellas --la cuarta-- el pasado 5 de febrero como consecuencia de uno de los últimos temporales que han azotado a Andalucía durante más de un mes. Esta misma mañana, las grúas están ya instaladas para proceder al desmontaje toda vez que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta autorizaba la intervención de emergencia esta misma semana.

Los grupos escultóricos se instalarán de forma provisional en el patio de los Naranjos de la Catedral en unos útiles realizados al efecto, tal como ha informado el Cabildo Catedral en su cuenta de la red social X consultada por Europa Press. Posteriormente, se realizará un estudio metalográfico de los materiales que los componen y la evaluación de su estado de conservación, tanto de la eolípida y el vástago, diseñados por Hernán Ruiz y fundidos por Bartolomé Morel, los mismos que ejecutaron el Giraldillo (1568), como de los ramos de azucenas, las asas y los cuerpos del cuello superior.

El Cabildo anunció esta decisión de intervención alegando que buscaba con ello "la mayor seguridad posible". Antes de la retirada, se realizaron labores de emergencia consistentes en el aseguramiento provisional de los tres conjuntos forrados por los eolípilas, las jarras y las azucenas del remate renacentista situados en las esquinas suroeste, noroeste y noreste de la conocida como Terraza de las Azucenas.

La caída de la una de las cuatro jarras de la Giralda se produjo a las 6,15 horas del 5 de febrero debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas". El suceso no provocó daños personales y obligó a instalar un perímetro de seguridad en torno a la torre, que el alcalde anunciaba que continuaría por espacio de dos o tres semanas, teniendo en cuenta las labores de desmontaje del resto de elementos.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que se encontraba pendiente de la licencia municipal para la restauración aprobada por la Comisión Provincial de Patrimonio, que incluye los cuerpos que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.