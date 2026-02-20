El Comité de Empresa de Lipasam celebra la estabilización de 648 trabajadores de la plantilla

Archivo - Barrendero del servicio de limpieza de Sevilla, Lipasam, en una calle del centro. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Lipasam, con su presidente Antonio Bazo (CCOO), ha valorado positivamente este viernes la aprobación en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, de la conversión de 648 trabajadores y trabajadoras de Lipasam en fijos discontinuos.

En un nota remitida por la entidad, Bazo ha destacado la importancia de la actuación "ya que supone un refuerzo para la estabilidad de toda la plantilla de la empresa municipal y, por ende, del servicio público que realizan en la ciudad".

"Esta medida se ha conseguido tras años de peticiones reiteradas por parte del Comité, para cubrir las necesidades reales de empleo que tiene la empresa tras la amortización, en los últimos años, de más de 500 puestos de trabajo", ha subrayado.

Bazo ha señalado que en septiembre "pidió al Consejo de Administración, tras el notable aumento del presupuesto en 42 millones con respecto al 2023, que se permitiera una tasa de reposición extraordinaria para cubrir las necesidades en materia de empleo con la reconversión de los trabajadores y trabajadoras que estaban en una situación irregular dada la tasa de temporalidad tan elevada que tiene la empresa".

En esta línea, ha asegurado que dicho órgano, "aceptó la propuesta por unanimidad y hoy, ya es una realidad", ha indicado Bazo. En este sentido, Bazo ha indicado que, "dado que la ley impide superar el 8% de temporalidad y el sistema de campañas en Lipasam como la Semana Santa, Feria, verano y Navidad, provocan la superación de esta, se hará la reconversión de 648 compañeros de la bolsa de empleo temporal y, por su orden, en fijos discontinuos".

Por último, el presidente del Comité de Empresa ha hecho hincapié en "su actual compromiso y dedicación exclusiva con el empleo, materia principal en la que se fundamentó la negociación del Convenio Colectivo vigente aprobado en abril de 2024, así como para mejorar las condiciones contractuales de los compañeros y compañeras que llevan años trabajando en la empresa".

"Esto confirma la apuesta y el apoyo del Comité de Empresa por el mantenimiento del servicio público que realiza Lipasam en Sevilla, reforzando y apostando firmemente por su continuidad", ha concluido.