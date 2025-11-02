El compositor JM Mantecon presenta 'Y Quise Volar', canción original de un documental sobre Antonio el Bailarín

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El compositor y productor JM Mantecon ha presentado 'Y Quise Volar', canción original del documental 'Antonio el Bailarín de España', de la productora Sarao Films, dirigido por Paco Ortiz y producido por José Carlos de Isla.

El tema, interpretado junto a las voces flamencas de Argentina y David Bastidas, "rinde homenaje a la vida, el arte y el ocaso del legendario bailarín Antonio Ruiz Soler, símbolo eterno de la danza española", según se detalla en un comunicado.

Con un tono "íntimo y profundamente cinematográfico", 'Y Quise Volar' narra la vida de Antonio, el bailarín, "desde su juventud apasionada hasta su trágico final".

La letra, escrita por JM Mantecon, recorre los grandes temas de su existencia, como "su pasión por vivir y crear, su historia de amor y traición con una conocida figura del siglo XX, y su declive físico, que lo dejó paralítico en sus últimos años, sin poder bailar", según continúa detallando el comunicado.

El estribillo --"Y quise volar, y dibujar el aire con mis pies"-- "simboliza el impulso vital del artista, su deseo de trascender los límites del cuerpo y el tiempo". Como en su baile, Antonio "volaba literalmente al girar y crear con sus pies", y esta canción "captura esa esencia en una mezcla de melancolía, belleza y redención", agregan.

El piano, interpretado por el propio JM Mantecon, es el "eje emocional" de la obra, de forma que su sonido "guía la narrativa, alternando momentos de introspección y desgarro con otros de luz y vuelo", mientras que, a su alrededor, las voces de Argentina y David Bastidas "aportan profundidad flamenca, fusionando tradición y sensibilidad contemporánea".

VIDEOCLIP GRABADO EN ARTILLERÍA

El videoclip oficial de 'Y Quise Volar' se rodó en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Dirigido por Paco Ortiz, el video "reconstruye el universo simbólico de Antonio: un edificio que muestra las heridas del paso del tiempo y el olvido, la ambigüedad de una alegórica 'catedral' pagana, la idea de un último baile en solitario evocando tiempos pretéritos".

Con una fotografía de claroscuros, desde las sombras hacia la luz, las imágenes "acompañan el viaje interior del artista hacia la eternidad", según se añade en el comunicado, donde se indica también que 'Y Quise Volar' es una canción "con vocación cinematográfica", de modo que "no sólo forma parte de la banda sonora del documental, sino que se presenta como una obra candidata natural a la categoría de Mejor Canción Original en los Premios Goya 2026".

De igual modo, apuntan que "su mezcla de emoción, narrativa y sonido cinematográfico refuerza la conexión entre música y cine que caracteriza la trayectoria de JM Mantecon", quien ha declarado que "Antonio fue un artista que no supo vivir sin el arte. En su vuelo está toda la belleza y todo el dolor del creador. Esta canción es mi manera de darle voz una vez más", ha explicado.

JM Mantecon es compositor, productor y artista español especializado en música cinematográfica y fusión de estilos. Ha trabajado en bandas sonoras y proyectos audiovisuales, "destacando por su capacidad de unir emoción, narrativa y raíz ibérica". Su "sello personal" reside "en el uso del piano como instrumento narrativo, puente entre el cine y la canción de autor", según concluye destacando el comunicado difundido sobre esta canción.