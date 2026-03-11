Concierto de la vocalista de Amistades Peligrosas este sábado en Alcalá (Sevilla) dentro la programación del 8M

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, con la delegada municipal de Igualdad, Abril Castillo. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra invita a la población a reivindicar la igualdad visibilizando el papel de la mujer en distintos campos del desarrollo de la sociedad actual, desde la historia la ciencia, las artes y la música, y en esa filosofía propone disfrutar a través del ocio del talento de mujeres en el ámbito musical con el concierto gratuito 'Ellas dan la nota. Música por la Igualdad' de este próximo sábado 14 de marzo en La Plazuela.

La delegada de Igualdad, Abril Castillo, ha explicado que será un espectáculo musical y multimedia a partir de las 21 horas, pero con ambiente y DJ session desde las 19 horas, protagonizado por mujeres artistas de distintos estilos musicales --pop, rock, copla, flamenco y músicas de raíz--. Estará encabezado por Cristina del Valle, conocida como la voz femenina del grupo Amistades Peligrosas y fundadora de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género, con un reconocido compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional, remarca el Consistorio en una nota de prensa.

A ella se unirán otras mujeres con temas de diferentes estilos como Suilma Aali, Virginia Mos, o Vicky Luna, entre otras. Paralelamente, el ayuntamiento alcalareño apuesta por la educación en valores igualitarios como base de la equidad de derechos de la población, y de los avances hacia comportamientos más respetuosos entre hombres y mujeres desde la infancia y hacia todos los sectores de la población.

En este sentido, la programación contempla el domingo 15 de marzo en el Parque Centro, de 11 a 14 horas, la 'Fiesta Familiar por la Igualdad' que combina música en directo, actividades lúdicas, educativas y culturales con acciones de sensibilización en materia de igualdad y corresponsabilidad. "Dirigida principalmente a la infancia y a las familias --ha concretado la delegada--, contará con talleres, juegos, música y stands, junto a la participación de entidades y colectivos sociales vinculados al ámbito de la mujer, configurándose como una jornada de convivencia y concienciación abierta a toda la ciudadanía".

Asimismo, de forma concertada, se están desarrollando para menores en los centros educativos juegos de visibilización del papel de la mujer en la historia, la ciencia y las artes, y hacia el público adolescente, este próximo viernes, 13 marzo, el Auditorio Riberas del Guadaíra acogerá una charla participativa dirigida a la juventud bajo el nombre 'Viva el amor del bueno'.

En ella, la psicoterapeuta experta en relaciones Isa Duque ayudará a sensibilizar sobre los machismos del amor romántico, los celos o el acoso, en contraposición de las relaciones igualitarias y respetuosas. La semana siguiente se apostará por las experiencias personales con 'Las historias que inspiran: 'Voces y Testimonios'. Será el 18 de marzo a las 18,30 horas en el exterior del Centro de la Igualdad abierto a toda la población.

Se trata de una jornada centrada en el testimonio y la experiencia vital de alcalareñas de distintos ámbitos y generaciones en la que se abrirá un diálogo con figuras que tienen historias inspiradoras, mujeres trabajadoras, referentes sociales, lideresas comunitarias o empresarias, y mujeres vinculadas a ámbitos tradicionalmente masculinizados, como los sectores deportivos o cofrades.

El jueves 19 de marzo (20h) se podrá disfrutar nuevamente de la música con el espectáculo 'Sonido de Mujer' de la agrupación musical Siluetas AMNT Producciones en el teatro Gutiérrez de Alba. Será un recorrido atemporal y universal a través de canciones que expresan alegría, tristeza, temor, esperanza, sueños o amor.

Las invitaciones, por motivo de aforo, se podrán recoger en el Centro de la Igualdad/Casa de la Cultura. Estas actividades se suman a otras como la multitudinaria Marcha por la Igualdad de este pasado domingo, la lectura del manifiesto, exposiciones de manualidades, talleres de desarrollo personal, la presentación del libro 'Rojo sangre' de historias de lucha femenina, o el coloquio 'Mujer y discapacidad' con la Mesa de las capacidades en Radio Guadaíra.