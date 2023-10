Concluye el proyecto internacional Aerial-CORE del laboratorio de robótica de la ETS de Ingeniería de Sevilla

Archivo - Integrantes del Laboratorio de Robótica GRVC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. - US - Archivo

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Robótica GRVC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US), dirigido por el profesor Aníbal Ollero, organiza el cierre del proyecto Aerial-CORE (Aerial- Cognitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety). Tras cuatro años de investigación en la que han participado más de 15 instituciones internacionales, esta iniciativa culminará con una revisión final los días 26 y 27 de octubre en el Centro Atlas de Villacarrillo (Jaén).

Allí, además de presentar los resultados obtenidos en términos académicos, se realizará una demostración exterior de los robots a través de pruebas como mapeo, interacción entre múltiples dispositivos, manipulación de herramientas y comprobación de líneas de alto voltaje, entre otros, tal como detalla la US en una nota de prensa.

Aerial-CORE nace en 2019 con el objetivo de desarrollar un sistema robótico, cognitivo, aéreo e integrado para colaborar con operarios humanos en las actividades de inspección y mantenimiento de grandes infraestructuras, reduciendo costes y mejorando la seguridad laboral. Hasta la fecha, no solo ha puesto en marcha esta tecnología, sino que ha producido más de 200 publicaciones académicas y ha albergado 20 tesis doctorales y, solo en su tercer y último periodo, ha obtenido 13 premios y registrado cinco patentes.

Dentro de este proyecto se han realizado talleres y presentaciones en conferencias prestigiosas como ICRA, IROS e ICUAS en varias de sus ediciones anuales, así como en centros de investigación de todo el mundo como el Beijing Institute of Technology Virtual, el National Research Programme of Singapore, el INRIA en Francia, el KAIST en Korea, o el Gordon Research Conference Robotics y el L4DC de Estados Unidos, consolidando el proyecto como un éxito.

Aerial-CORE desarrolla desde 2019 dispositivos como robots aéreos con capacidad para inspeccionar infraestructuras con gran precisión (subcentímetro) y a larga distancia (varios kilómetros), entre otras acciones. Los investigadores del proyecto también han aplicado funciones cognitivas en los dispositivos con el fin de combinar el vuelo estacionario y la resistencia a largo plazo para observaciones locales de infraestructuras, la manipulación con interacciones de fuerzas y la colaboración de los robots con humanos.

Durante estos cuatro años, Aerial-CORE ya ha demostrado avances como el seguimiento autónomo de una línea eléctrica, la cartografía de la vegetación cercana a la línea, plataformas robóticas aéreas bioinspiradas, el aterrizaje en los conductores y la manipulación para su mantenimiento, incluida la instalación de desviadores tipo clip y helicoidal o el separador de conductores, entre otros.

Toda esta investigación que finaliza en 2023 se ha llevado a cabo en un consorcio coordinado por la Universidad de Sevilla y formado también por la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, el Consorzio Create, la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), la Universidad de Zurich, la Universidad Técnica Checa de Praga, la Universidad de Zagreb, la Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Terabee Designs, FuVeX, Donecle SAS, la University of Southern Denmark (SDU), E- Distribución, Vertical Engineering Solutions y la Universidad de Twente.