Condenado a 15 años de cárcel por matar con unas tijeras a la pareja de la mujer con la que tenía relación en Sevilla

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 15 años de cárcel a un hombre que asesinó a otro varón en la capital hispalense en el mes de mayo de 2025 tras apuñalarlo en repetidas ocasiones con unas tijeras, dándose la circunstancia de que la víctima era el marido de la amante del investigado.

El acusado iba a ser enjuiciado a partir del próximo jueves, día 12 de noviembre, por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará finalmente tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia del fallecido, el abogado de la defensa y el propio encausado, quien reconoció los hechos y que ha sido condenado en virtud de dicho acuerdo a quince años de prisión y el pago de una indemnización total de 326.664 euros a la mujer y los dos hijos de la víctima por un delito de asesinato, según el auto facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA.

Asimismo, la Audiencia Provincial le impone la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la viuda y de los hijos del fallecido por tiempo de diez años, acordando igualmente su expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la condena impuesta, con la prohibición de retornar a territorio nacional por un período de ocho años a contar desde su expulsión.

De este modo, y por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado que el acusado inició a principios de 2025 una relación de pareja con la esposa del fallecido "a sabiendas" de la existencia del matrimonio, una relación que la mujer "también ocultaba" a su marido.

El día 17 de mayo de 2025, "aprovechando" que el finado estaba trabajando, el condenado y la esposa de la víctima pasaron el día juntos en una barbacoa en compañía de unos amigos hasta que se despidieron sobre las 20,00 horas, momento en que el acusado se fue a su domicilio y la mujer se dirigió al bar de una amiga.

Sobre la medianoche, el fallecido llegó del trabajo al domicilio familiar y, al no ver a su mujer, le preguntó a su hijo si sabía dónde se encontraba, pero éste no supo decirle dónde estaba su madre, por lo que, "al no coger el móvil después de reiteradas llamadas, imaginó que podía encontrarse en el bar de su amiga, y se dirigió allí".

UN TOTAL DE 16 PUÑALADAS

Una vez en el bar, y al encontrarse con su mujer, "se inició una discusión entre ambos" en el transcurso de la cual su esposa le "reveló la relación de pareja que había iniciado con el acusado", momento en el que la víctima cogió el teléfono móvil de su mujer y, tras buscar en la agenda el nombre del condenado, le llamó y "le espetó que dejara a su mujer en paz, ya que estaba casada con él", iniciándose una discusión telefónica entre ambos varones "en el curso de la cual resolvieron citarse en las inmediaciones del domicilio" del acusado "para resolver sus diferencias".

La sentencia relata que, en ese momento, el investigado, en situación irregular en España y que se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el día 18 de mayo de 2025, "ya había decidido acabar con la vida" de la víctima, "a quien consideraba responsable de que no pudiera estar" con su mujer, "por lo que tomó unas tijeras de su domicilio y salió al encuentro".

Tras localizarse en las inmediaciones de su domicilio, el acusado "tomó las tijeras y, sin mediar pelea o discusión alguna, atacó por sorpresa" al fallecido y, "sin darle posibilidad alguna de defensa, le clavó de forma reiterada las tijeras, dándole 16 puñaladas, todas dirigidas al tronco y al pecho con la evidente intención de causarle la muerte", que finalmente se produjo.

CRIMEN EN EL BARRIO DE LA MACARENA

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo en una vivienda de la calle Constantina, en el barrio de la Macarena. La investigación comenzó tan pronto se tuvo conocimiento de la agresión y hasta el lugar de los hechos se desplazaron los investigadores, junto con agentes de Policía Científica, que realizaron una inspección ocular del lugar del crimen.

Al mismo tiempo se activó un dispositivo por parte de Seguridad Ciudadana, al objeto de localizar al presunto autor del crimen, el cual en el momento de su arresto vestía aún las prendas utilizadas en la agresión, que presentaban visibles manchas de sangre.

Posteriormente se llevó a cabo un registro domiciliario, donde se encontró un arma blanca, compatible con la utilizada, debido al tipo de heridas que presentaba la víctima. La línea de investigación apuntaba ya entonces a una motivación de carácter pasional, ya que el presunto homicida mantenía una relación con la pareja de la víctima, quien habría sido consciente de dicha relación. El detenido ya pasó a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su inmediato ingreso en prisión.