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SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a los exalcaldes del municipio sevillano de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno y Áurea Moreno, por un delito de prevaricación administrativa por contratar a vecinos de la localidad de forma "irregular", al considerar que ha quedado acreditado que ambos tenían "perfecto conocimiento de que la contratación era irregular".

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, ambos, en su condición de alcaldes de la localidad entre los años 2013 y 2019, "procedieron a contratar a diversos vecinos de la localidad de forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad".

"No existía en el momento de comisión de los hechos una bolsa de empleo municipal. No se realizó una valoración de méritos de los candidatos, ni se dio publicidad a los ofertas de empleo ni se incoaron expedientes relativos a tales contrataciones", ahonda el escrito, adelantado por el diario ABC.

En concreto, fueron 21 los vecinos contratados, según consta en la resolución judicial. En ese sentido, el Ministerio Público detallaba en su escrito de acusación toda una serie de contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento con relación a siete vecinos concretos.

Exponía, por ejemplo, que en el primer caso una mujer fue contratada como auxiliar de guardería "por orden en algunos de dichos contratos por el acusado Rafael Moreno y en otros por la acusada Aurea Moreno Borrego, sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir dicho puesto de trabajo".

Tras las pruebas documentales aportadas en la causa, entre ellas las contrataciones referidas, la Sala concluye ahora que las mismas se realizaban "de forma irregular omitiendo, a sabiendas, cualquier tipo de procedimiento de selección, contraviniendo los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Ello, dado que las declaraciones testificales aportadas en el procedimiento "acreditan que ninguno de estos principios se exigían. Solo dos testigos refieren, sin detalle, que había una bolsa de trabajo. El resto manifiesta que hablaban con el alcalde o alcaldesa, según la fecha, y le solicitaban empleo, lo mandaban a Asuntos Sociales y los contrataban".

Los acusados, prosigue, "tenían perfecto conocimiento de que lo que realizaban era irregular" y "a sabiendas, realizaron todas las contrataciones". "Los acusados realizaron su conducta reiteradamente y a sabiendas de su ilegalidad, ordenando que se levantaran los reparos y ordenando el abono de la nómina de los trabajadores".

Además, subraya que fue la alcaldesa entrante, María Eugenia Moreno, quien aportó la documentación encontrada y la remitió al Ministerio Público.

De esta forma, Rafael Moreno ha sido condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, mientras que Aurea Moreno ha sido condenada en los mismos términos a 12 años de inhabilitación.