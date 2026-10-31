Confirman al cofrade de la Hermandad del Museo de Sevilla entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda

Archivo - Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Museo de Sevilla ha confirmado a las 12,15 horas de este sábado, 31 de octubre, el fallecimiento de su hermano, José Ángel San Emeterio Freire, en el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), registrado en el pasado 28 de octubre, que ha causado 69 decesos.

Con el fallecimiento de San Emeterio, se trata de la décima víctima andaluza y la cuarta sevillana, tras la confirmación de José Manuel Chacón, de 31 años, uno de los dos agentes de la Guardia Civil sevillanos desaparecidos; de Antonio Vázquez, el apoderado de Pablo Aguado; y del padre del actor hispalense César Vicente.

Según ha indicado la citada hermandad en un mensaje publicado en 'X', consultado por Europa Press, el Hermano Mayor y Junta de Gobierno, en nombre de la Real Corporación, expresan sus "más sinceras condolencias y piden al Señor de la Expiración y a su bendita Madre de las Aguas que le acojan en su seno".

En contexto, en declaraciones a los medios, su hermana Ana pidió el pasado miércoles, jornada en la que sucedió el accidente, que buscaran a su hermano. "No sabemos ni en que asiento ni en que vagón, ni nada... Que busquen a mi hermano donde sea, por favor".

"He salido de mi trabajo para que me dijeran algo, pero no tienen ni un listado", ha explicado, a la vez que ha lamentado lo ocurrido: "Espero que sea ser lo menos posible, esto no puede ser. Me han tomado datos, me han atentado muy bien, En el momento que sepan algo, pues ya me avisarán", relató Ana, al tiempo de criticar el "mal estado de las infraestructuras". "Tienen que pasar estas cosas para que hagan algo y arreglen las vías".

Entre sus principales reivindicaciones, cuestionó la ausencia de un listado de los viajeros de ambos trenes con sus datos. "Cuando a ti te dan un billete, no aparece el asiento y el vagón. ¿Cómo no puede tener un listado? No lo entiendo", ha concluido.