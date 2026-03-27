El Consejo de Hermandades de Sevilla renueva por 50 años su acuerdo con la Archidiócesis para seguir en San Gregorio

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses y el presidente del Consejo, Francisco Vélez, renuevan el acuerdo de cesión de la sede de San Gregorio. - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha renovado este viernes su acuerdo con la Archidiócesis de Sevilla para la continuidad del uso de la sede de la institución en el número 26 de la calle San Gregorio.

Según ha indicado el Consejo en una nota, el acuerdo cuenta con una duración de 50 años, el mismo tiempo que el firmado el 25 de marzo de 1976, cuando se estableció la sede.

El acuerdo ha sido suscrito por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses y el presidente del Consejo, Francisco Vélez.