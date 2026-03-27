El Consejo de Hermandades de Sevilla señala que ha denunciado la vandalización de paneles de la Carrera Oficial

Actos vandálicos contra los paneles de la carrera oficial junto a la Catedral. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, ha asegurado este viernes que la institución ha presentado denuncia tras la vandalización la pasada madrugada de varios paneles de la Carrera Oficial, concretamente en la plaza Virgen de los Reyes, a la salida de la Catedral.

En una declaración ante los medios recogida por Europa Press, Vélez ha indicado que el responsable "está prácticamente identificado" aunque por el momento no se habría producido ninguna detención.

"Lo importante es que gracias a las cámaras que tenemos instaladas en toda la carrera oficial y en la Plaza Virgen de los Reyes sabemos quién es", ha destacado.

Concretamente el vallado dañado son paneles instalados junto a las sillas de la Carrera Oficial en la plaza Virgen de los Reyes para impedir la aglomeración de público que pueda concentrarse a ver las cofradías en este punto sin ser abonada.