El Consejo de Hermandades se suma a la iniciativa social de Sevilla Quiere Metro

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla se ha sumado a las más de cien entidades que apoyan en la actualidad a la iniciativa ciudadana promovida por la asociación Sevilla Quiere Metro. Esta plataforma cívica aboga por la implementación de una red de metro en la ciudad, "un proyecto largamente postergado en el tiempo y que resalta la urgencia de completar una infraestructura sostenible acorde a los tiempos que corren" y que "vendría a mejorar las conexiones de muchos barrios de Sevilla con el centro, y viceversa".

En una nota de prensa, la institución con sede en la calle San Gregorio ha esgrimido el apoyo por tres motivos fundamentales. Así, considera que este órganos de representación de las hermandades "está completamente alineado con los principios de la encíclica 'Laudato si' del Papa Francisco, donde se expresa la necesidad de proteger y cuidar 'la casa común' y al concepto de ecología integral, a través de la promoción de una movilidad más sostenible y preservando así nuestro medio ambiente".

En segundo lugar, el Consejo comparte con otras hermandades "la necesidad de trabajar desde la sociedad civil para lograr una ciudad más justa y con oportunidades de desarrollo equitativas para todos sus habitantes de todos los barrios. La capital de Andalucía tiene seis de los 15 de los barrios con menor renta de España y una tasa de paro de Sevilla muy elevada, por encima de la media provincial, regional y nacional, especialmente elevado en mujeres y jóvenes".

Considera el Consejo de Hermandades que la red de metro crearía empleo de tipo directo e indirecto, "pero también actuaría como proyecto tractor para atraer nuevas actividades económicas que contribuyan a revitalizar la región y crear oportunidades de las que se beneficiarían, potencialmente, miles de personas que viven, estudian o visitan la capital de Andalucía".

En tercer lugar, "cada vez es más complicado desplazarse por Sevilla y su área metropolitana". En este sentido, el Consejo "es bien conocedor de las dificultades que tienen las hermandades para que los hermanos y hermanas puedan asistir a los cultos o a participar en la vida diaria de sus cofradías". Esto implica "la necesidad de un medio de transporte rápido y eficaz para llegar al centro, lo que aseguraría que los hermanos y hermanas se puedan desplazar de forma sostenible y eficiente".

Además, el Consejo valora positivamente el apoyo particular de las 26 Hermandades que, a título particular, ya han respaldado oficialmente la iniciativa para la construcción de la red de metro completa en Sevilla. Las hermandades son el Dulce Nombre de Bellavista y La Milagrosa (vísperas); Jesús Despojado, La Paz y La Cena (Domingo de Ramos); Cautivo del Polígono de San Pablo, Las Aguas y Santa Genoveva (Lunes Santo); El Cerro y el Dulce Nombre (Martes Santo); Carmen Doloroso, La Sed, Los Javieres, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo y Cristo de Burgos (Miércoles Santo); Los Negritos, La Exaltación, Montesión, El Valle y Pasión (Jueves Santo); Los Gitanos (Madrugada); La Carretería y El Cachorro (Viernes Santo), y el Resucitado (Domingo de Resurrección). Por el momento, no hay hermandades de la jornada del Sábado Santo. En Sevilla procesionan 70 hermandades en Semana Santa, incluidas las de vísperas.

En cuanto a las hermandades del Gran Poder, la Macarena y la Esperanza de Triana, desde San Lorenzo aseguran que "no hemos recibido petición al respecto y, llegado el caso, no habría problema en abordar ese asunto en Cabildo de Oficiales". Desde la Basílica de la Macarena, al igual que el Gran Poder, afirman no tener conocimiento de petición sobre este respecto y "si llegara, sería estudiado por la Junta de Gobierno". Por último, desde la calle Pureza, declinan hacer "cualquier valoración al respecto", esgrimiendo para ello el "carácter religioso de la corporación".

La petición de una red completa de Metro para Sevilla volverá a recalar en Bruselas. La Asociación Sevilla Quiere Metro volverá a comparecer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el próximo 15 de febrero y en su intervención defenderá la necesidad de que el Gobierno de España "se comprometa por escrito a cofinanciar el tramo sur de la línea 3 del Metro --actualmente el tramo norte se financia al 50% por las administraciones central y autonómica-- y la línea 2".