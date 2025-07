Consternación en Isla Mayor (Sevilla) tras la muerte de un menor de 17 años apuñalado de madrugada

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

En la localidad sevillana de Isla Mayor reina a estas horas la "consternación" tras la muerte de un joven menor de edad, de 17 años, vecino de La Puebla del Río (Sevilla), como consecuencia del apuñalamiento sufrido en el poblado de Alfonso XIII, frente a la parada del autobús, pasada la medianoche de este miércoles.

"Aún no he podido hablar con la familia de la víctima, que se hallaba de visita en el municipio. Entre los vecinos hay conmoción porque es un pueblo tranquilo y apacible en el que sucesos como este no se habían dado nunca jamás", ha afirmado el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, en declaraciones a Europa Press.

El regidor también ha señalado que el Gobierno local está en contacto con todos los grupos municipales y que no se descarta tomar alguna medida al respecto, como pudiera ser decretar un día de luto en la localidad en señal de duelo.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el 061 ha sido quien ha confirmado el fallecimiento del joven en el citado lugar y de madrugada.

Por su parte, la Guardia Civil investiga los hechos y queda a la espera de la información del Instituto de Medicina Legal. La línea de investigación está a cargo de Unidad Territorial de Policía Judicial.