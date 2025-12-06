Coria del Río (Sevilla) aprueba una moción municipal contra acoso escolar presentada por Vox: "Es una cuestión social"

El portavoz de Vox, José Márquez - VOX

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha aprobado una moción contra el acoso escolar presentada por el portavoz de Vox, José Márquez. La iniciativa busca condenar todas las formas de acoso, entre ellas físico, verbal, psicológico o digital en el ámbito escolar, laboral y social, y refuerza el compromiso del consistorio con la "tolerancia cero" frente a estas conductas.

Según ha informado el partido en una nota, la moción incluye propuestas para reforzar programas municipales de concienciación, charlas y talleres dirigidos a familias en colaboración con las AMPAS de los centros educativos, así como la puesta a disposición de recursos municipales para la detección temprana de casos, atención a víctimas y derivación a servicios especializados.

Además, solicita la coordinación con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación para fortalecer normativa, protocolos, formación del profesorado y mecanismos interinstitucionales.

Márquez ha destacado que el objetivo de la moción es actuar de manera preventiva y educativa frente al acoso escolar, y ha subrayado la importancia de una respuesta local coordinada y eficaz ante esta problemática social.

Durante el debate en el pleno, Márquez criticó, por otro lado, la postura del PSOE, señalando diferencias en la forma de abordar la iniciativa, aunque la moción fue finalmente aprobada. El portavoz de Vox reiteró el compromiso de su grupo en la lucha contra el acoso escolar en el municipio.