Coria (Sevilla) costea la fumigación del mosquito del virus del Nilo a la espera de las demandas contra la Junta

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) asume el coste de la fumigación preventiva contra el mosquito portador del virus del Nilo y ha licitado el contrato anual de desratización, desinsectación y desinfección del municipio añadiéndole el diagnóstico y control de mosquitos transmisores del virus, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre las dos reclamaciones judiciales interpuestas por el consistorio coriano y para "no dejar desprotegida a la ciudadanía".

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Coria, Modesto González (Andalucía por sí), ha explicado que, para el ejercicio 2022 y en el contrato anual de desratización y desinsectación, "se ha incorporado el virus del Nilo, atendiendo a que todavía no tenemos resolución judicial para saber quién tiene que hacer el tratamiento o no". "Cuando salga la sentencia ya veremos quién tiene que pagarlo, pero lo hacemos para no dejar desprotegida a la ciudadanía, que este año ya hemos visto que, ante la inacción de la Junta, hemos tenido que actuar nosotros".

El contrato ha sido licitado por 124.274 euros y el plazo para presentar ofertas está abierto hasta el 1 de diciembre de este año, según la información que consta en la plataforma de contratación del Estado consultada por Europa Press.

El Ayuntamiento de Coria califica el programa aprobado por la Junta en marzo de 2021 para la vigilancia y control del virus de "insuficiente e injusto", y recuerda que el pasado mes de abril presentó su propio plan municipal. Sin embargo, en los arrozales y en las marismas, "a pesar de la insistencia de los municipios del Bajo Guadalquivir, no se ha hecho tratamiento", donde los técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) avisan de que el número de mosquitos en esa zona es el mismo que el año pasado.

En 2020, el brote del Virus del Nilo se saldó con un total de 76 casos, --40 confirmados y 36 probables--; 71 de ellos en Andalucía y cinco en Extremadura. Dentro de los 71 casos andaluces, la provincia de Sevilla acaparó 57, en especial en el área de Coria y Puebla del Río, y registró cuatro muertes. La provincia de Cádiz contabilizó 14 casos y tres muertes.