Coria (Sevilla) presenta una inversión de 7,5 millones para actuaciones de la EDIL con la colaboración de la UE

Presentación de la EDIL en el Salón de Plenos del Consistorio coriano. - AYTO.DE CORIA

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Coria del Río ha presenciado la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Un programa lanzado por la Unión Europea y de la que ha sido beneficiaria la localidad coriana con un total de 7.445.900 euros, de los cuales el 85% está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el resto lo aporta el ayuntamiento con fondos propios.

En este caso, las inversiones irán dirigida en revitalización y desarrollo en un período que se extiende hasta el año 2030 y contempla actuaciones como la rehabilitación energética del colegio Maestro Manuel Gómez, la rehabilitación de los edificios municipales de la barriada El Lucero, estrategias de inserción socio-laboral y dinamización económica, los huertos urbanos en Blanca Paloma, la adaptación del nuevo edificio donde irá ubicado el Centro de Asuntos Sociales, la regeneración del Cerro de San Juan entre las calles Punta Arena y Batán o la construcción de un carril bici en la carretera A-8021 para conectar Coria del Río con Palomares del Río, detalla en una nota de presa.

El alcalde, Modesto González, ha mostrado su alegría en la presentación a la ciudadanía. "Hace apenas diez años era impensable poder dar estas noticias, pues el Ayuntamiento estaba sumergido en una situación nefasta donde había una deuda de 45 millones de euros, no se cumplía el plazo de pago a proveedores y nos embargaban las propiedades".

"Ahora hemos revertido al completo la realidad. Ya no debemos dinero, sino que son los organismos internacionales quiénes confían en el ayuntamiento de Coria del Río para depositar su dinero y que lo podamos gestionar con total transparencia cumpliendo los objetivos que nos marcan", ha abundado el regidor al respecto.

Es la segunda vez que Coria del Río "logra un hito de este calibre", dado que en anterior estrategia lanzada por la UE, el Ayuntamiento pudo destinar 6,25 millones a mejorar espacios y edificios. "Hemos demostrado que somos un ayuntamiento fiable, que actuamos con transparencia y que ponemos por delante los intereses de nuestros vecinos".