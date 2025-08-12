Cortada la SE-7101 en su totalidad por un incendio en San Nicolás del Puerto (Sevilla)

Cortada la SE-7101 por un incendio en San Nicolás del Puerto. - INFOCA

SAN NICOLÁS DEL PUERTO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado en la tarde de este pasado lunes en San Nicolás del Puerto (Sevilla) continúa activo y ha provocado el corte de la SE-7101 en su totalidad desde la localidad hasta la zona del camping.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) a través de su cuenta de X, "los operarios continúan trabajando en el lugar", por lo que han pedido "no acceder a la zona del incendio ya que obstaculizar a las labores para su control".

Actualmente, se encuentran trabajando para su control en el que trabajan un grupo de bomberos forestales, un agente de medioambiente y un vehículo autobomba.