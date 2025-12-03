Corte total este miércoles la calle Laraña de Sevilla por el avance de las obras de ampliación del tranvibús

Mapa informativo de los cortes en la calle Laraña de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este miércoles de que durante la jornada y con motivo obras de ampliación del carril bus segregado para el Bus de Tránsito Rápido (BTR), más conocido como 'tranvibús', Santa Justa-Plaza del Duque, está previsto un corte total de la calle Laraña hasta la Plaza de la Encarnación.

Tal y como ha informado el Consistorio, hasta ahora, el corte llegaba únicamente hasta el parking de la facultad de Bellas Artes de la misma calle.

De esta forma, las variaciones del Plan de Tráfico incluyen la habilitación de dos pasos peatonales alternativos entre Orfila y Cuna, que irán cambiando en función del avance de la obra, así como el cierre parcial al tráfico del tramo que conecta ambas calles.

No obstante, este último se abrirá en horarios determinados para permitir el acceso y salida de los aparcamientos situados en Goyeneta, Cuna y Vargas Campos.

Este corte se suma a los ya existentes en las calles Orfila y Cuna, situadas en el Casco Antiguo, que permanecen cerradas entre los días 26 de noviembre y el 5 de diciembre desde las 9,00 horas hasta las 17,00 horas, momento en el que no podrá acceder ningún tipo de vehículo y se habilitará un paso peatonal alternativo.

Las actuaciones se enmarcan en las obras de la segunda fase de los trabajos de ampliación del carril bus segregado (BTR) o tranvibús Santa Justa-Plaza del Duque, correspondiente a la línea TB1, que conecta el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con Nervión desde su puesta en servicio en septiembre. Esta fase contempla la extensión de los cortes al tráfico hasta la entrada del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.

La segunda fase del proyecto de ampliación del BTR está prevista hasta la primera quincena de enero de 2026, siguiendo los plazos establecidos para completar la modernización de esta importante conexión del transporte público en el Casco Antiguo de Sevilla.