Corte total del Puente de las Delicias de Sevilla los días 18 y 19 en horario nocturno por trabajos de mantenimiento

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado el corte total del Puente de las Delicias los días 18 y 19 de febrero debido a actuaciones de mantenimiento en la vía.

Según ha indicado el Consistorio en una publicación en redes sociales, el corte se realizará desde las 22,00 hasta las 6,00 horas.

El plan de tráfico alternativo se establecerá provisionalmente en ambos sentidos por las calles: Alfonso de Orleans y Borbón, Avenida Flota de Indias, Avenida Presidente Adolfo Suárez, Puente de Los Remedios, Paseo de las Delicias.