Cortes en la SE-30 en Sevilla al detectar a un hombre que caminaba desnudo en la vía de circulación

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado en la mañana de este lunes, 23 de marzo, a un hombre que paseaba "completamente desnudo" en la SE-30, concretamente en sentido creciente, lo que ha obligado al corte de algunos carriles y a la interrupción de la circulación. De hecho, algunos vehículos han tenido que llevar a cabo "frenazos" y "maniobras de evitación" con tal de no causar daños a este hombre.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, al tiempo que han referido que el incidente se ha producido sobre las 11,15 horas de la presente jornada.

Tras ser alertados por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un equipo de la Guardia Civil de Tráfico se desplazó hasta el lugar de los hechos y ejecutó una maniobra de rescate.

Así, el hombre ha sido trasladado a la salida oeste del Puerto de Sevilla, según adelantaba El Correo de Andalucía y ha podido confirmar esta agencia.

De igual forma, se ha dado aviso al servicio 061, que se ha encargado de atender al individuo. El tráfico, finalmente y tras la intervención de los efectivos, ha quedado restablecido.