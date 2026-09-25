Cortes en las calles Joaquín Guichot y Jimios desde el lunes en Sevilla por trabajos de mantenimiento de la red Endesa

Cortes al tráfico en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las calles Joaquín Guichot, en concreto el tramo Jimios-Barcelona, y Jimios, en el tramo Joaquín Guichot-Harinas, registrarán un corte total desde el 28 de septiembre al 10 de octubre.

Según ha informado el Gobierno local, ello se debe a la ejecución de trabajos de mantenimiento de la red de distribución de Endesa.

Por su parte, el plan alternativo de tráfico contemplarán accesos por las calles Harinas y Jimios, en concreto en el tramo Harinas-García de Vinuesa, que quedará con acceso únicamente a residentes.

La calle Zaragoza, el tramo Madrid-Gamazo, tendrá acceso alternativo durante la ejecución de las obras por Zaragoza, Gamazo, Castelar, Puerta del Arenal, Adriano.