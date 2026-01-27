Cortes de caminos en Arahal (Sevilla) ante el riesgo de desbordamiento del Guadaíra y sus afluentes

Un vehículo de la Policía Local de Arahal junto a uno de los arroyos. - AYTO.DE ARAHAL

ARAHAL (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El río Guadaíra a su paso por Arahal ha alcanzado el nivel naranja por aumento de caudal, de modo que se ha activado el aviso que indica riesgo de desbordamiento; ello ha motivado que la Policía haya procedido al corte de caminos en esta localidad sevillana.

Así lo ha comunicado el Consistorio en un comunicado publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde se informa que el servicio del 112 está en alerta por si hubiera que actuar por los efectos de la borrasca Joseph, que ha motivado que la Aemet haya decretado para este martes aviso amarillo por lluvias en toda la provincia que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Desde el Ayuntamiento de Arahal solicitan a la ciudadanía que evite realizar desplazamientos innecesarios, especialmente por zonas rurales y vías de servicio, con el fin de prevenir posibles situaciones de riesgo.

No en vano, en distintos puntos del término municipal, así como en vías de servicio de la autovía A-92, "se aprecia acumulación de agua y dificultades para la circulación", por lo que ruegan "máxima prudencia", seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido este martes prudencia ante la crecida de ríos y arroyos en Guillena, Villanueva del Río y Minas y Villaverde; en concreto, la ribera de Huelva, la ribera de Huesna y Siete Arroyos, como consecuencia de las lluvias de estas últimas horas, todos ellos con nivel rojo, pero "sin afección para los ciudadanos", aunque "es importante mantener la prudencia, evitar acercarse a los márgenes y seguir muy de cerca la evolución de estos y del resto de riberas de nuestra provincia".