El crimen de Marta del Castillo cumple 17 años tras el traslado de Carcaño y la citación del perito de su móvil

Este sábado, 24 de enero, Sevilla recuerda el 17 aniversario del asesinato de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel y cuyo cuerpo sigue desaparecido. Cabe recordar que los últimos acontecimientos respecto al caso remiten al traslado de Carcaño a la prisión de Málaga-II en la localidad de Archidona y a la citación, en calidad de investigado, el próximo 27 de enero del perito del móvil de Carcaño, Manuel Huerta, para aclarar su titulación.

Pese a que en ocasiones anteriores el aniversario de la desaparición era recordado con un acto conmemorativo en la capital andaluza, según han informado fuentes de la familia de la joven a Europa Press, este año el citado acto no tendrá lugar, por decisión de la familia.

Así, en septiembre de este recientemente despedido año 2025, Carcaño fue trasladado desde la cárcel de Herrera de La Mancha en la provincia de Ciudad Real, en la que cumplía condena, hasta la prisión de Málaga-II, ubicada en la localidad malagueña de Archidona, tras ser intervenidos una serie de objetos prohibidos. Este hecho fue entonces calificado por el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, como un movimiento "raro".

"LA JUSTICIA NO ENTIENDE NUESTRO DOLOR"

Es más, llegó a cuestionar el traslado señalando que la Justicia "no entiende nuestro dolor" e insistiendo en su idea de que "hay una mano negra que está manipulado todo esto", por lo que ha remarcado en que "no cree en ella (Justicia)".

Entonces, el pariente afirmaba que la familia "no ha perdido la esperanza de que, en algún momento, alguno de estos implicados nos diga dónde se encuentra el cuerpo de mi nieta". "A ver si se le remuerde un poquito la conciencia y nos dice dónde se halla".

EL PERITO DEL MÓVIL DE CARCAÑO ACLARA SU TITULACIÓN

Por otro lado, la capital andaluza permanece a la espera de la citación en calidad de investigado prevista para el próximo 27 de enero del perito del móvil de Carcaño, Manuel Huerta, para aclarar su titulación, después de que la Audiencia Provincial revocara el archivo acordado en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, a raíz del informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño.

Así, el responsable comparecerá a través de una videoconferencia "debiendo aportar el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado".

Recordemos que la Audiencia Provincial ordenó practicar nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre los autores figura algún titulado en Ingeniería Informática, antes de decidir si procedía mantener el sobreseimiento o continuar la investigación. Así, aceptaba el recurso de apelación presentado por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, que esgrimía que Manuel Huerta actuó como perito informático sin contar con la titulación oficial requerida y difundió material sensible del caso en medios de comunicación.

SIN CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE MARTA EN 2026

Tal y como han enmarcado fuentes de la familia a Europa Press, este año no se convocará una concentración, como ha sucedido en ocasiones anteriores, en memoria de Marta. Por ejemplo, el pasado año, el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, convocaba en los aledaños de los juzgados del Prado de San Sebastián una concentración y una ofrenda floral con motivo de los 16 años del asesinato de su nieta.

"Era mi primera nieta. Era maravillosa y ha sido una pérdida enorme", enfatizaba ya el abuelo de Marta un 24 de enero de 2024, destacando que la familia está "como el primer día", sobre todo porque el cadáver sigue sin ser localizado. Los padres de la víctima no han asistido a los últimos actos celebrados en este sentido, decidiendo finalmente este año no llevar a cabo la tradicional cita.

LA SITUACIÓN DEL CUCO

En el caso del Cuco, menor de edad a la fecha de los hechos, fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de reclusión en un centro por encubrir el asesinato. Además en 2022 el Juzgado de lo Penal número siete le condenó junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el mencionado juicio contra los adultos; si bien dicha condena fue revocada por la Audiencia de Sevilla, extremo recurrido por la familia ante el Tribunal Supremo.

Cabe enmarcar que, en repetidas ocasiones, Casanueva ha insistido en la necesidad de ampliar la clonación de móviles a otras personas relacionadas con el asunto, porque se trata de una medida "fundamental para saber dónde está el cuerpo", si bien a la hora de ordenar en abril de 2021 esta prueba pericial respecto al móvil de Carcaño, el juez instructor Álvaro Martín precisaba que el objeto de esta medida es "la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción".

SÓLO EN EL CASO DE CARCAÑO

Según el juez instructor, para ello pesaba "la afirmación del penado Miguel Carcaño de haber autorizado la práctica de las diligencias interesadas respecto del teléfono o teléfonos de los que fuese titular, de modo que cabe, para él y sólo para él, entrar a valorar la idoneidad de la medida interesada".

"Se podrían clonar los teléfonos. Lo único que queremos es que aparezca el cuerpo y poder descansar", enfatizaba no obstante el abuelo de Marta del Castillo, reclamando "justicia al Supremo", pero no al Tribunal Supremo, sino a Dios.