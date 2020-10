Cs afirma que la recuperación pasa por "resolver los problemas históricos" del Polígono El Manchón de Tomares (Sevilla)

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) en la Diputación sevillana, Carmen Santa María, ha insistido en que la recuperación económica en la provincia de Sevilla pasa por "resolver los problemas históricos" del Polígono El Manchón, en Tomares.

"Hoy estamos en el Polígono El Manchón, en Tomares, para recoger las reivindicaciones de los comerciantes. Es uno de los polígonos con mayor movimiento económico de toda la provincia de Sevilla, por lo que no podemos dar la espalda a sus problemas, sino que debemos de escucharlos con más atención si cabe", señala en un comunicado.

Indica que "el éxito de El Manchón se debe a su posición estratégica", ya que "se encuentra prácticamente en el centro del área metropolitana de Sevilla, junto a una gran vía de comunicación con el resto de los municipios de la provincia, como es la SE-30, y muy cerca del centro de la capital hispalense". "A pesar de la importancia que tiene, los comerciantes nos han manifestado que se sienten desamparados y requieren de medidas urgentes que solventen todos sus problemas, como es la falta de servicios y los gravísimos problemas de aparcamientos", subraya.

Para la portavoz en la Diputación de Sevilla, "la principal problemática está en la denominación". "Sigue siendo un polígono industrial y no un polígono comercial, como nos han apuntado los comerciantes, como Eduardo Martín, uno de los portavoces de los comerciantes, con quien he podido comentar todas estas cuestiones. Este problema en la nomenclatura hace que tengan derecho a una serie de servicios que no tienen, según denuncian", afirma.

Por ejemplo, explica que "hay muchos vehículos que aparcan en la misma puerta de los establecimientos, algo que está prohibido en cualquier polígono industrial". Asimismo, "carecen de un punto limpio, que debe existir por ley", además de "un grave problema" con los pagos en la comunidad, que "impiden disponer de un servicio de seguridad privado, puesto que hay un importante problema de seguridad en el polígono".

Además, asegura que dará traslado de estos problemas en el próximo pleno a través de Susana Herrera, concejala portavoz de Cs en el municipio de Tomares, cuya representante apunta que "estamos preocupados por nuestros comerciantes, porque son el pulmón económico de nuestro municipio". Por ello, "velaremos por su interés llevando al pleno esta problemática con el fin de darles una solución con la mayor urgencia posible", incide.

En cualquier caso, Santa María les ha recomendado a estos comerciantes "más unidad", puesto que "no cuentan todavía con una asociación que los agrupe y que será clave para canalizar su problemática, y darles una solución definitiva". Con todo, desde Cs "apoyaremos a los emprendedores siempre, tanto desde el grupo municipal como desde Diputación", porque "estamos convencidos de que los autónomos y los comerciantes son los protagonistas indiscutibles para salir de esta situación en la que nos encontramos", concluye la diputada provincial.