CS expulsa a la concejal sevillana Amelia Velázquez y el Ayuntamiento la declarará no adscrita

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (CS) nacional ha comunicado este jueves a la concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Sevilla y actual portavoz adjunta, Amelia Velázquez, la incoación de un "expediente sancionador extraordinario por infracción grave y por incumplimiento del reglamento del partido en numerosas y reiteradas ocasiones". De manera paralela, y hasta que se resuelve el expediente, se la ha "suspendido" de manera "inmediata" como afiliada.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la dirección nacional del partido, la comunicación ha sido remitida al grupo municipal de CS en el Ayuntamiento de Sevilla y al propio Consistorio. Desde la Secretaría del Ayuntamiento, se iniciará ahora el procedimiento para que Velázquez pase a ser concejal no adscrita, toda vez que "ya no pertenece al grupo municipal de CS".

Amelia Velázquez había informado ya al partido de que renunciaba a repetir en la lista de CS para la Alcaldía hispalense, que encabeza Miguel Ángel Aumesquet, tal como adelantó Diario de Sevilla. En los últimos meses, han salido del grupo el concejal Lorenzo López Aparicio; el que fuera portavoz, Álvaro Pimentel, que ha anunciado que irá en las listas del PP para el Ayuntamiento; y ahora Amelia Velázquez.

La renuncia de la que ahora pasará a ser concejal no adscrita incluía una crítica al funcionamiento interno del partido: "Después de reflexionar, he tomado esta decisión, debido a que desde hace un tiempo no comparto las directrices que se han tomado desde el partido. A mi parecer, de forma muy desacertadas". Velázquez sostenía que "el CS actual, está muy lejos del que fue, el que me ilusionó, dejándome la piel para que se convirtiese en un proyecto consolidado y dispuesto a luchar por todo aquello por lo que soñábamos. Pero de eso ya no queda nada".