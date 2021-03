Cs plantea una bajada fiscal en Cantillana (Sevilla) a vecinos y empresarios para afrontar la crisis por el Covid

CANTILLANA (SEVILLA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), Carlos Ferrera, defenderá en el Pleno una moción en la que el grupo naranja apuesta por una "reducción generalizada de impuestos" en el municipio, "para que todos los cantillaneros, vecinos, autónomos y empresarios, puedan seguir haciendo frente a esta crisis tan honda que nos está dejando el Covid-19".

Según Ferrera, desde el inicio de esta crisis económica y sanitaria, muchos vecinos "están sufriendo problemas económicos derivados de la paralización económica del país decretada por el Gobierno Central para frenar la transmisión de la enfermedad del Covid", ha destacado en una nota de prensa.

"La caída a nivel estatal del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido brutal, llegando a unos niveles no vistos en 90 años, y eso es algo que, evidentemente, ha afecta a los cantillaneros", ha explicado. De este modo, el portavoz de Cs en este municipio sevillano ha defendido que los representantes políticos "no podemos permanecer ajenos al cierre de negocios, el aumento del desempleo o la reducción del volumen de negocio de aquellos establecimientos que están aguantando al límite".

Ferrera ha recordado que "hace unos meses ya presentamos una medida, aprobada por el pleno, para conceder ayudas directas a los autónomos de Cantillana", pero ha advertido que "debemos hacer más y por eso ahora traemos la propuesta de una bajada generalizada de impuestos que ayude a salir adelante a todos los cantillaneros".

Así, en la moción presentada se ha propuesto la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles al porcentaje mínimo permitido para empadronados en Cantillana, la reducción de la cuota de actividad municipal del Impuesto de Actividades Económicas para las empresas empadronadas en Cantillana, la bajada en el ITVM para cada tipo de vehículo a la cantidad mínima a pagar, así como la rebaja al mínimo del tramo de plusvalías para aplicar el correspondiente coeficiente por venta de bienes inmuebles para empadronados en Cantillana.

Además, Ciudadanos plantea reducir un 50 por ciento en la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase para empadronados en Cantillana, la exención de las tasas por expedición de documentos y licencias para empadronados en Cantillana.

Igualmente, la moción de Ciudadanos contempla la exención o reducción al mínimo baremo de la tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos para empadronados en Cantillana, y también una rebaja del 20 por ciento de la tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos para autónomos, entre otras medidas.

El portavoz de Cs en este Ayuntamiento espera obtener el apoyo del resto de fuerzas políticas representadas en el Consistorio porque "son propuestas sensatas, útiles y es lo que nuestros vecinos esperan que hagamos que no es otra cosa que ayudarles a salir de ésta, y no tenemos otra manera de hacerlo que desde la unidad y no desde la división".