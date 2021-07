Cs Sevilla alerta del "caos" que provoca la "falta de planificación” de varias obras en calles de Los Remedios

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha alertado este domingo de la situación de "caos" que asegura que están viviendo los vecinos del barrio de Los Remedios por "la falta de planificación del gobierno municipal" en las obras de renovación de canalizaciones eléctricas que se están ejecutando desde hace varias semanas en numerosas calles de este distrito de la ciudad y que, "según los expedientes de las mismas, se prorrogarán durante todo el verano".

Así, ha lamentado en un comunicado que "un año más, este equipo de gobierno no haya sido capaz de hacer los deberes a tiempo" y que, "en lugar de informar y consensuar con los comerciantes y vecinos afectados el calendario de los trabajos, se haya preferido poner en marcha un zafarrancho de obras que afecta a todas las calles a la vez". "Están generando demasiados perjuicios por carecer de una alternativa de movilidad real", ha indicado.

Aumesquet, que ha visitado el barrio de Los Remedios en compañía de varios representantes de su asociación vecinal, ha advertido de que "la situación que se vive en este distrito es el ejemplo perfecto de los problemas de gestión que sufre este gobierno municipal" y que "se han agudizado especialmente en los últimos meses".

Así, ha asegurado que "no es de recibo" que se hayan colocado carteles de prohibición de aparcar a primeros del mes de julio en calles en las que "a día de hoy ni siquiera han comenzado las obras, ni se ha procedido al cierre al tráfico de estas vías". Es más, afirma que "esta descoordinación manifiesta" hace que, por ejemplo, en las calles Padre Damián y Asunción estén puestos los carteles de prohibido aparcar hace 15 días pero "no hayan empezado las obras", que en la calle Fernando IV hayan comenzado los trabajos pero "no haya indicación alguna sobre la prohibición de aparcar" y que, "por si fuera poco, la Policía Local lleve varios días multando a quienes estacionan en ella ante el desconocimiento de la limitación por la falta de señalización".

El portavoz adjunto del partido liberal en el Consistorio hispalense ha añadido que los problemas de aparcamiento en todas estas calles han llevado a los vecinos a estacionar sus vehículos en los terrenos de la Feria de Abril y esto ha provocado "nuevos problemas derivados de esta situación".

Así, y según indica que advierten los propios vecinos, "en los últimos días se ha multiplicado el número de coches violentados, con cristales rotos y con los bienes de sus propietarios sustraídos". De hecho, indica que "son ya más de una treintena las denuncias que constan a este grupo municipal por robo y vandalismo a los vehículos de los vecinos que se ven obligados a aparcar junto al lugar en el que se levanta la portada de Feria".

En este sentido, ha lamentado que "la inseguridad se haya apoderado del barrio de Los Remedios como consecuencia de la incapacidad del gobierno para plantear alternativas solventes a este problema de movilidad" y que "ha obligado a los vecinos a tener que buscar por sí mismos soluciones a la ausencia de aparcamientos".

Aumesquet ha explicado que los vecinos de Los Remedios "comprenden e, incluso, hasta llegan a agradecer estas obras de mejoras en sus calles", en "un distrito históricamente abandonado por el gobierno municipal". "Sin embargo, lo que es evidente es que no se puede maltratar de esta forma a los ciudadanos de Sevilla y que el equipo de gobierno tiene además la obligación de supervisar y controlar el buen hacer de todas las empresas licitadoras, contratantes y adjudicatarias de este tipo de trabajos, algo que a día de hoy parece que no se está llevando a cabo", afirma.

Así, ha añadido que desde Ciudadanos se exige a Urbanismo que proceda a abrir el tráfico y permitir el estacionamiento en estas calles mientras "no sea inmediato el inicio de las obras", de modo que "se ponga fin al perjuicio innecesario que están sufriendo los vecinos de Los Remedios".