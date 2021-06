Cs Sevilla se replanteará su apoyo al equipo de gobierno si Espadas "no está centrado al 100% en la ciudad"

Pimentel realiza un balance "positivo" de su gestión en estos dos primeros años de mandato

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado este miércoles un análisis de la situación política actual en la ciudad, y ha asegurado al respecto que el nombramiento del alcalde, Juan Espadas, como candidato del PSOE a la Junta de Andalucía "es una mala noticia para Sevilla".

Ese hecho "puede generar inestabilidad" en Sevilla "en el peor momento posible" y "puede derivar en una preocupante parálisis de los grandes proyectos que todavía están por resolver", ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de los dos primeros años de mandato.

Así, ha añadido que "Sevilla no puede ser el arma arrojadiza del PSOE contra el gobierno de la Junta de Andalucía". Por eso, ha querido dejar "muy claro" que "si Espadas no va a ser un alcalde que esté al cien por cien con Sevilla, centrado en los verdaderos problemas que afectan a los sevillanos, entonces que no cuente con este grupo municipal de Cs".

"Ha llegado el momento de dar un paso al frente, de trabajar por la creación de empleo como principal prioridad de cara a los próximos meses, y para eso hace falta un alcalde valiente que debe elegir si está con Sevilla o está con los intereses de su partido", ha dicho.

En este sentido, Pimentel ha anunciado que el lunes mantendrá una reunión con el alcalde para conocer "cuáles son sus planes para la ciudad" y que "en función de su respuesta nos veremos obligados a tomar un camino u otro". Así, el portavoz de la formación naranja ha recordado que "Ciudadanos nunca se ha metido en la vida interna de ningún otro partido pero eso tiene un límite que está en el momento en que esas decisiones empiezan a afectar a Sevilla".

Por eso, "ahora es el momento de saber si Espadas, que es el candidato de Pedro Sánchez, va a ser capaz de reclamarle los más de 300 policías nacionales que nos debe a los sevillanos, la financiación necesaria para la ampliación de la red de Metro, la terminación de la SE-40 y la ejecución de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, o un reparto equitativo de los fondos europeos".

BALANCE "POSITIVO" DE LOS DOS AÑOS DE MANDATO

El portavoz municipal de Cs ha hecho un balance de los dos primeros años de mandato de la actual corporación municipal en la ciudad, asegurando, "sin temor a equivocarnos" que han sido el "único grupo político que ha sabido estar a la altura de las circunstancias" y "hemos aportado sentido común, moderación, coherencia y utilidad como respuesta a la situación excepcional que ha atravesado nuestra ciudad".

Asimismo, el concejal naranja ha recordado que "a lo largo de estos dos años hemos centrado todos nuestros esfuerzos en ponernos de parte de los sevillanos", en "buscar una solución para los empresarios, pymes y autónomos que lo habían perdido todo", en "ayudar a las más de 30.000 familias al día que estaban en las colas del hambre de los comedores sociales" y en "ofrecer alternativas a los jóvenes sin futuro, a los trabajadores sin empleo y a los mayores que estaba sufriendo una soledad no deseada", ha indicado.

Pimentel ha asegurado que "esta situación nos ha llevado a hacer un esfuerzo", a "tener una altura de miras que hasta ahora era desconocida en esta ciudad", y "a dar un paso al frente con madurez y sensatez para poner sobre la mesa un acuerdo basado en 25 medidas para la reactivación de Sevilla que permitiera mirar al futuro con esperanza, optimismo y certidumbre".

Con todo, ha añadido, "hoy puedo decirles que el esfuerzo ha merecido la pena", ya que "si Sevilla ha congelado todos sus impuestos en 2021 y ha eliminado algunas de sus tasas ha sido gracias a la constancia de Ciudadanos", que "si se han destinado más de 25 millones a ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis, ha sido gracias a las exigencias de este grupo", que "si se ha recuperado la Policía de Barrio, se ha desbloqueado el futuro de la Gavidia, se ha aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o en pocos días comenzarán las obras para la ampliación del tranvía hasta Santa Justa, ha sido gracias a la valentía que ha demostrado Cs", ha añadido.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha reconocido también que "nuestro interés no es, desde luego, caer en la autocomplacencia" y que, por ello, "hay que reconocer que también ha habido objetivos marcados que, por más que hemos trabajado, no hemos sido capaces de alcanzar". Así, ha puesto como ejemplo "las numerosas propuestas que hemos presentado para evitar la deriva estética a la que este gobierno está condenando a Sevilla" y que "se materializa en la despersonalización de lugares tan emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la Magdalena o las calles Mateos Gago, Dormitorio o Cuna".

Es más, "hemos intentado corregirlo, pero ha sido imposible que el señor Espadas y su gobierno den su brazo a torcer". Sin embargo, "no nos vamos a dar por vencidos" y "vamos a pelear para que en las inminentes obras de reurbanización de la calle Zaragoza haya un compromiso claro para que se instale el máximo porcentaje del pavimento tradicional sevillano", ha concluido.