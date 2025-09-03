CSIF advierte de la "falta de personal" en Correos en Sevilla que impide "realizar su función de servicio público"

CSIF advierte de "falta de personal" en Correos en Sevilla que impide "realizar su función de servicio público" - CSIF SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha advertido de que el servicio de Correos en la provincia de Sevilla "atraviesa una situación de grave deterioro, que afecta de manera directa a la ciudadanía" pues la plantilla se ha "reducido hasta el punto de que solo cuentan con un único cartero para cubrir todo el pueblo" en casos de zonas como Los Molares, La Puebla de Cazalla o Santiponce, entre otros.

Según ha indicado el sindicato en una nota, en otras localidades "se jubilan diferentes profesionales y no se cubren estas bajas", como en Palomares del Río.

CSIF ha remarcado que este recorte de personal se traduce en "retrasos constantes" en el reparto, especialmente en las cartas ordinarias, que contienen en muchos casos citas médicas, algo que ocurre de igual forma con las notificaciones de la Administración o comunicaciones oficiales.

Por todo ello, la Central Sindical ha reclamado a la empresa pública y a las administraciones competentes que "actúen de forma inmediata" para reforzar las plantillas, garantizar la cobertura de todos los municipios y asegurar un servicio postal digno y eficaz para Sevilla y sus pueblos.