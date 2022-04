CSIF Sevilla avisa de que el incremento de funciones de la Policía Local "impide atender" a la ciudadanía

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Sevilla ha señalado este martes que "cada vez son más los trabajos que desde el Ayuntamiento de Sevilla se encargan a los policías locales, alejándolos de los servicios que solicita la ciudadanía".

Según ha señalado CSIF en un comunicado, desde el pasado fin de semana, los agentes tienen un nuevo cometido, en un horario determinado, que es el cierre de algunos parques de la ciudad. La organización ha sostenido que hasta seis patrullas de la Policía Local fueron utilizadas el pasado fin de semana para cerrar por las noches parques como el de María Luisa, Jardines de las Delicias, Jardines de Murillo o los Jardines de la Caridad.

"Mientras estos policías se encargan de hacer estos trabajos, no pueden atender llamadas de la ciudadanía por la presencia de botellonas, entre otros ruidos tan frecuentes las noches de los viernes y sábados", ha explicado el sindicato.

Según CSIF, la Policía Local "tiene que hacerse cargo" de estas funciones debido a que los vigilantes de la empresa Mersant, encargados de realizarlo hasta la fecha, "han dejado de realizarlo" a causa de "los impagos" de esta empresa a sus trabajadores. CSIF ha recordado además que el Ayuntamiento anunció hace unos días que había iniciado la recisión del contrato con dicha empresa.

El sindicato ha afirmado que "no debe ser muy complejo para el Ayuntamiento buscar otra solución, sobre todo los fines de semana, que es cuando más servicios se realizan". En este sentido, CSIF ha sostenido que esta labor "no va a ser un hecho puntual; el alcalde anunció que estudia que la Policía también vigile y custodie diversas instalaciones municipales, como la Factoría Cultural del Polígono Sur o bibliotecas municipales".

Asimismo, la organización ha lamentado que "tanto el alcalde como el delegado no se tomen en serio el trabajo que debe hacer la Policía Local y la utilicen para parchear los problemas que están surgiendo durante su mandato". El sindicato ha subrayado que "no es la primera vez que esto sucede; ya en julio de 2016, la Policía Local tuvo que asumir la seguridad de la Biblioteca Felipe González, al no incluirse en el contrato con la empresa de seguridad la ampliación del horario".

"La Policía Local de Sevilla no puede estar los fines de semana disolviendo botellonas, denunciando molestias por ruidos, regulando tráfico por la salida de procesiones o eventos deportivos y, ahora, además, cerrando parques", ha expuesto el sindicato. "Si tenemos que cerrar parques, no podremos estar en otros servicios que puedan reclamar los ciudadanos", ha apostillado.

En este sentido, CSIF ha "vuelto a exigir" la ampliación de la plantilla, así como mejores medios técnicos. "Queremos una policía moderna, acorde a los tiempos que vivimos, y no una policía anclada en el siglo pasado, como desgraciadamente ocurre en el caso de la Policía Local de Sevilla", ha finalizado.