El cuarto aniversario del crimen Palomares (Sevilla) llega con el juicio pendiente y riesgo de excarcelación del acusado

Archivo - Imagen de archivo de fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La muerte del joven Jesús Rosado, que falleció tras ser asesinado con 18 años cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween de 2022, atraviesa este sábado su cuarto aniversario, una fecha que quedará marcada esta vez por el "temor" de la familia a que el acusado, que permanece en prisión provisional desde marzo de 2023, quede libre antes de la celebración del juicio.

De hecho, la madre del chico, María del Carmen Jiménez, anunciaba hace unas semanas en declaraciones a Europa Press la convocatoria de una concentración durante la presente jornada en el Parque Jesús Rosado Jiménez con el objetivo no solo de mantener viva la memoria de su hijo, sino de alertar de las "dilaciones" judiciales que podrían llevar a la puesta en libertad del investigado.

"El juicio será con jurado popular, por lo que hay que organizarlo, claro. La Audiencia Provincial tiene sus propias instrucciones, lo que no queremos es que llegue el momento y esta persona salga a la calle sin ser juzgada. Sería un fracaso para la justicia y una tragedia para la familia de Jesús y otras familias a las que les ha podido suceder esto o puede suceder en un futuro. Queremos que se haga justicia y que esta justicia no llegue tarde", señalaba la progenitora.

Si el caso no llega a la Audiencia Provincial de Sevilla antes del mes de marzo de este próximo año 2027, el presunto autor de los hechos deberá quedar en libertad, dado que la legislación española permite un máximo absoluto de prisión provisional de cuatro años cuando la pena es superior a tres años.

Por el momento, la Oficina del Jurado tramita en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio para que pueda celebrarse antes de esta fecha, según han informado fuentes judiciales.

UN CONDENADO COMO COAUTOR DEL CRIMEN

Cabe mencionar que el Juzgado número uno de Menores de Sevilla condenó al menor encausado como coautor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia con uso de armas, en grado de tentativa en el segundo de los delitos; imponiéndole nueve años de internamiento en régimen cerrado complementado con una medida de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla.

El relato de hechos probados recoge que el joven entonces menor de edad enjuiciado por dicha instancia y este último que aún queda pendiente de atravesar un procedimiento aparte por su condición de mayor de edad, estaban junto a otros tres menores en Palomares del Río armados y abordaron al joven Jesús Rosado Jiménez, de 18 años, cuando "regresaba en solitario hacia su domicilio de la calle Federico Moreno Torroba de la urbanización La Mampela".

Siempre según el relato de hechos probados, tras un enfrentamiento "decidieron de mutuo acuerdo atacarle sorpresivamente de manera simultánea y conjunta usando las armas que cada uno de ellos portaba, a sabiendas de que la utilización de las mismas por sus características específicas podía ocasionar la muerte de Jesús y aceptando las consecuencias".

"Como consecuencia del navajazo en la zona del corazón; Jesús cayó desvanecido enfrente de la puerta de su domicilio, al tiempo que tanto el menor como la persona mayor de edad e igualmente" los tres menores que les acompañaban "se dieron a la huida a toda prisa, sin conseguir apoderarse de ninguno de los efectos de valor que llevaba la víctima", que falleció por la herida de arma blanca.

UNA LEY DEL MENOR "LAXA"

En anteriores ocasiones, la madre del menor asesinado reivindicaba que desde el crimen se han producido dos casos más de "muertes infringidas por menores" en Andalucía. "Tenemos una ley del menor muy laxa en caso de extrema gravedad, las víctimas no pueden estar menos amparadas que los menores delincuentes", remarcaba.

"Mi familia y yo seguimos trabajando para que la sociedad sea consciente del daño que son capaces de hacer menores de edad", subrayaba, lamentando que la instrucción del caso aún no se haya cerrado.