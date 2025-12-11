El cuento de la Cabalgata 'El país que olvidó los abrazos' llegará a más de 4.000 niños de Alcalá (Sevilla)

Presentación del cuento infantil de la Cabalgata 'El país que olvidó los abrazos', en Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

La presentación del acto, que alcanza su vigesimonovena edición, cuenta con la Escolanía de la Santísima Trinidad y el violín de Carmen García

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presentó en el salón Gutiérrez de Alba el cuento 'El país que olvidó los abrazos', escrito por Juan Antonio Alarcón e ilustrado por Javier García Jiménez. El acto contó con la asistencia del teniente de alcalde Jesús Mora y otros miembros del equipo de gobierno y de la Corporación municipal.

La presentación de la obra contó, además, con la ambientación musical de los villancicos de la Escolanía de la Santísima Trinidad y el violín de Carmen García, tal como detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá edita cada año y regala a los niños y niñas de la ciudad un cuento. Al respecto, Mora ha destacado que "se trata de una iniciativa de gran valor educativo y cultural, que además de fomentar el valor de la lectura, supone una vía de acercamiento de los niños de la ciudad a su historia y tradiciones".

Este original relato se reparte entre los escolares de la Alcalá. En este año 2025, la iniciativa cultural alcanza su vigesimonovena edición y suma a lo largo de estos años más de 150.000 cuentos regalados a los más pequeños. 'El país que olvidó los abrazos' es "una historia entrañable" que destaca la importancia del cariño y los gestos que compartimos. "Una presentación que estuvo cargada de referencias teatrales debido a la profesión del autor".