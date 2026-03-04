El Cuervo (Sevilla) prepara de una nueva campaña preventiva contra el Virus del Nilo, que empezará en mayo

Archivo - Virus de Nilo Occidental. - JUNTA DE ANDALUCÍA - ARCHIVO

EL CUERVO (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) ha anunciado que ya trabaja en la planificación y coordinación de una nueva campaña preventiva contra el Virus del Nilo Occidental, cuyos tratamientos comenzarán a aplicarse a partir del próximo mes de mayo según exige la normativa.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el municipio se encuentra por tercer año consecutivo en nivel de riesgo alto, "tras la aparición en 2023 de un ave portadora del virus a menos de un kilómetro y medio del núcleo urbano".

El Ayuntamiento ha señalado que, según la normativa vigente en materia de salud pública, "si durante el transcurso de 2026 no se detectara nueva evidencia del virus en el término municipal, esta sería la última campaña que la administración local debería afrontar bajo este nivel de riesgo".

Desde la Delegación de Salud, dirigida por Noelia Pan López, se subraya que las actuaciones previstas "responden exclusivamente a criterios preventivos y de cumplimiento normativo, manteniéndose el mismo escenario de riesgo que en temporadas anteriores".

La legislación obliga a establecer un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV), intensificando la diagnosis especialmente en zonas situadas a menos de 1,5 kilómetros de núcleos urbanos y en focos rurales transitados, así como reforzando la vigilancia entomológica sobre larvas y mosquitos adultos.

En esta campaña se realizará "el mismo tratamiento integral" para el control de poblaciones de mosquitos culícidos en el término municipal, y "que ha resultado efectivo en las pasadas campañas". Los trabajos, desarrollados por una empresa especializada, "tuvieron como objetivo minimizar la presencia de mosquitos y reducir el riesgo de transmisión del virus del Nilo a la población".

El plan de actuación se estructurará en tres fases diferenciadas: una intervención inicial de choque; una fase de mantenimiento, centrada en las zonas con mayor incidencia detectada; y una última fase de vigilancia y evaluación. Para las actuaciones más dirigidas se destinará un equipo específico de dos aplicadores con vehículo propio.

En el caso de los tratamientos larvarios, la eficacia se evaluará 24 horas después de su aplicación, procediendo a su repetición cuando el seguimiento así lo requiera, al igual que se hacía el pasado año. Para los tratamientos adulticidas, el pasado año el control se realizaba transcurridas 12 horas

Dentro del Plan de Comunicación municipal, se incluye la renovación integral de la cartelería que el pasado año ya cambió su imagen gráfica con nuevos diseños e imágenes corporativas "más llamativas", así como su difusión a través de redes sociales, web municipal, tótems informativos, prensa y medios audiovisuales.

Paralelamente a los tratamientos técnicos, el Ayuntamiento mantendrá activas campañas informativas dirigidas a la ciudadanía. Ya en abril de 2025 se puso en marcha una iniciativa específica ante el aumento del nivel de agua en la Laguna de los Tollos, recordando la importancia de extremar precauciones en zonas con acumulación de agua y que este año, debido al agua caída se mantendrá de la misma manera.

La responsable municipal ha reiterado en diversas ocasiones que, "aunque las picaduras de mosquito no suelen acarrear complicaciones graves, la situación sanitaria del municipio obliga a mantener una actitud vigilante y preventiva".