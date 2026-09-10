Culmina la segunda fase de restauración paisajística del bulevar de la avenida Emilio Lemos en Sevilla Este

Avance de los trabajos del bulevar de la avenida Emilio Lemos en Sevilla Este - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la restauración paisajística y la renovación del sistema de riego del bulevar de la avenida Emilio Lemos, en Sevilla Este, en el tramo comprendido entre el Nuevo Mercado de Abastos de Sevilla Este y la calle Periodista José Antonio Garmendia, ha sido culminada, según ha informado el Gobierno local.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que la actuación cuenta con un presupuesto estimado de 416.417,20 euros para el conjunto de la actuación.

En una primera fase, se instaló el nuevo sistema de riego por aspersión y goteo, con más de 200 aspersores emergentes, sectorización mediante electroválvulas y arquetas de registro, que garantiza el correcto mantenimiento de las futuras plantaciones.

En esta segunda fase, recientemente finalizada, se ha ejecutado toda la obra civil, con la retirada de piedra caliza, el aporte de tierra vegetal y la resiembra, además de la instalación de tapizante.

Queda pendiente la tercera y última fase de la actuación, que consistirá en la plantación de 22 nuevos árboles y más de 4500 arbustos, sustituyendo los áridos actuales por una pradera de césped. Una vez completada esta tercera fase, el bulevar se organizará en seis ambientes diferenciados.