Una decena de réplicas a tamaño real de dinosaurios de la Patagonia en el Caixaforum de Sevilla hasta el 12 de octubre

Exposición 'Dinosaurios de la Patagonia' en el Caixaforum de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum Sevilla acoge desde este jueves 'Dinosaurios de la Patagonia', una exposición desarrollada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) que repasa la evolución y la enorme diversidad de los dinosaurios en una de las regiones más ricas en restos paleontológicos de estos fascinantes animales.

Según ha indicado la organización, la estrella de la muestra, que cuenta con 13 réplicas a tamaño real de diversos dinosaurios, es un ejemplar de Patagotitan mayorum, "el mayor dinosaurio conocido hasta el momento".

El director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz; el coordinador de la exposición en la Fundación "la Caixa", Alejandro Pérez, y el paleontólogo codescubridor del Patagotitan mayorum e investigador del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), José Luis Carballido, han presentado la muestra este jueves.

La exposición creada por el MEF abre este viernes al público en CaixaForum Sevilla, donde se podrá ver hasta el 12 de octubre de 2026. La muestra hace un repaso de la evolución y gran diversidad de las diferentes especies de dinosaurios que habitaron la Patagonia desde hace más de 200 millones de años y hasta su extinción.

La muestra tiene un coste general de 6 euros la entrada, siendo gratuita para los menores de 16 años y para los clientes de Caixabank.

Los visitantes podrán caminar entre réplicas a escala real de 13 especies de dinosaurios que nos hablan de la evolución de linajes de carnívoros y herbívoros, y nos permiten conocer sus características, sus diferencias y las épocas en que vivieron.

Una de las joyas de la exposición es una réplica del "mayor dinosaurio patagónico conocido", el Patagotitan mayorum, "uno de los descubrimientos más importantes de este siglo en la Patagonia." Los restos de este titanosaurio saurópodo fueron encontrados en 2012 en la provincia de Chubut (Argentina) y permitieron saber más sobre el gigantismo de algunas especies de dinosaurios.

El Patagotitan mayorum medía 38 metros de largo y 5 metros de altura hasta la escápula, y su peso en vida se estimó en 77 toneladas, el equivalente a 14 elefantes africanos. Ahora, una réplica de este dinosaurio se exhibe en el hall de CaixaForum Sevilla, a la vista de todos los visitantes que accedan al centro.

Además de este gigante, la exposición muestra más réplicas a escala real, como otro de los dinosaurios más grandes, Tyrannotitan chubutensis; el más pequeño, de apenas 75 centímetros, Manidens condorensis, y dos de los más antiguos, que vivieron hace 230 millones de años: Eoraptor lunensis y Herrerasaurus ischigualastensis.

La exhibición combina los modelos con fósiles reales. Entre otros, se muestran dos fémures, un húmero, una ulna, una escápula y un radio de Patagotitan. Estos elementos son del holotipo de Patagotitan, es decir, son huesos que pertenecen al ejemplar original sobre el cual se basó la descripción de la nueva especie de dinosaurio.

Los visitantes también podrán conocer a través de audiovisuales el entorno donde se encontraron los restos del Patagotitan y cómo fue su excavación, que se alargó durante tres años y requirió otros dos años de trabajo de laboratorio. La realización de estos trabajos implicó a un equipo de más de 40 profesionales de diferentes disciplinas.

Entre los fósiles originales de la exhibición se incluyen dientes del saurópodo verdadero más antiguo, Bagualia alba, o de terópodos de la familia de los carcarodontosaurios, un grupo que incluye algunos de los carnívoros más grandes registrados (como Giganotosaurus).

También acompañan la muestra impresiones de piel de dinosaurio saurópodo (Tehuelchesaurus benitezi), vértebras de ornitópodos de finales del Cretácico, y de numerosos ejemplos de flora local, que nos muestran parte del ecosistema habitado por estas enormes criaturas.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

En paralelo, CaixaForum Sevilla ha programado diversas actividades para enriquecer la experiencia de los visitantes interesados en la temática de la exposición.

Para público adulto, se ha organizado el ciclo de conferencias Tierra de gigantes, con tres ponencias a cargo de especialistas en paleontología y paleobiología (Àngel Galobart, Francisco Ortega y Angela D. Buscalioni). En este ciclo de conferencias los participantes conocerán las características de los grandes grupos de dinosaurios, viajarán por yacimientos cercanos que nos han proporcionado distintas especies y sabrán un poco más tanto de su éxito como de su extinción.

Para público familiar, destaca el ciclo de proyecciones Pequeños cinéfilos Dinosaurios de película, en el que se podrá ver 'El viaje de Arlo', 'Ice Age 3: el origen de los dinosaurios', 'Jurassic Park' y 'En busca del Valle Encantado'.

Al inicio de cada sesión de este ciclo, el equipo educativo de CaixaForum presenta la película proporcionando las claves básicas para interpretarla y disfrutarla, e invita al público asistente a un debate en familia al acabar la proyección.

Además, se ha programado el taller de paleontología Jurassic Camp, en el que los participantes reconstruirán un dinosaurio y el ambiente en el que vivía, partiendo de partes fosilizadas, restos de su actividad biológica y restos de otros organismos, entre otros. También destaca la feria de experiencias Academia de dinosaurios, donde los participantes pasarán diferentes pruebas en las que irán eligiendo las características de los dinosaurios que más se ajustan a su personalidad para descubrir, finalmente, qué dinosaurio esconden.

El público general podrá hacer visita comentada y el familiar, la visita en familia. Como ya es habitual en CaixaForum Sevilla, las familias también puede optar por el pack de visita en familia con menú temático, en el que, tras recorrer la exposición de la mano de un educador o educadora, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica con una degustación especialmente diseñada para la exposición. Los diferentes tipos de visitas también están disponibles para público escolar.