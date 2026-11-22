Archivo - Antonio Buza, padre de Ana Buza, en una atención a medios a las puertas de la Audiencia Provincial. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de personas han recorrido este sábado, 22 de noviembre, las calles de Sevilla en una manifestación para protestar contra la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla para la ex pareja de la joven e investigado en el caso.

La concentración ha sido convocada por el colectivo 'Justicia para Ana Buza' a las 12,00 horas de la presente jornada frente al Parlamento de Andalucía para pedir "justicia" y ha contado con la presencia y apoyo del padre de la chica, Antonio Buza.

Así, ha recorrido la calle Muñoz León, Ronda de Capuchinos, calle María Auxiliadora, Recaredo, la Avenida Menéndez Pelayo y ha concluido en el Prado de San Sebastián, frente a los juzgados.

Fuentes municipales han detallado a esta agencia que se han producido cortes de tráfico habituales en el paso de la manifestación, sin constancia de retenciones a consecuencia de los mismos.

Los convocantes habían puesto a disposición de aquellos que deseasen asistir para mostrar su apoyo un servicio de autobús gratuito que partía desde Carmona, lugar de residencia de los padres de Ana Buza, hasta la capital.

La sentencia, cabe recordar, concluía que la muerte de la chica se produjo "de manera accidental" después de que la víctima saliese disparada al abrirse la puerta del vehículo, que circulaba a 117 kilómetros por hora en un tramo de 80. Por ello, fue absuelta su pareja de los delitos de asesinato, homicidio doloso e homicidio imprudente de los que había sido acusado.