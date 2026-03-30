Declarado un incendio en la azotea de un edificio de la calle Pajaritos de Sevilla

Llamas en el incendio de la azotea de un edificio de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado este lunes en la azotea de un edificio de tres plantas de la calle Pajaritos de Sevilla. El incidente ha provocado una gran humareda que ha despertado la alerta de varios viandantes, que han alertado al centro de emergencias.

Así, según ha confirmado el Servicio de Emergencias Andalucía 112 a Europa Press, el incidente se ha detectado sobre las 17,15 horas. Por el momento, se desconocen las causas del suceso.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado efectivos de la Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061, estos últimos como medida de prevención, dado que aún no ha trascendido la existencia de heridos.