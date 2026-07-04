Declarado un incendio forestal en Villanueva del Río y Minas que moviliza a cuatro medios aéreos

Incendio forestal declarado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) este sábado 4. - PLAN INFOCA

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado a las 12,00 horas de este sábado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en el paraje La Chimenea, que ha movilizado a cuatro medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en concreto, se han movilizado un helicóptero semiligero y otro ligero, además de dos aviones con carga de tierra.

Asimismo, el Plan Infoca ha precisado que en esta emergencia están trabajando hasta 18 profesionales, además de una autobomba, con el fin de controlar el fuego.