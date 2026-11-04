Declarados de interés estratégico para Andalucía dos proyectos inversores en Utrera y Carmona (Sevilla)

Suelo movilizado para la implantación de un campus industrial aernáutico en Carmona como foto de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los informes favorables de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para declarar de interés estratégico regional dos iniciativas en la provincia de Sevilla: un campus industrial aeronáutico Carmona y una planta cervecera en Utrera que movilizarán un total de 139,53 millones de euros de inversión y supondrán la creación de 410 empleos directos.

El primero de los proyectos es la implantación de un campus industrial aeronáutico promovido por Pilatus Aircraft Ibérica en el Parque Logístico de Carmona. La iniciativa se ubicará sobre dos parcelas del recinto, con una extensión de 97.122 metros cuadrados. La inversión prevista por la compañía asciende a 99.030.000 euros y, de los 500 empleos previstos por la empresa en fase de explotación, el 70% serán directos (en torno a 350 puestos de trabajo), detalla la Junta en un comunicado.

El proyecto cuenta con los informes favorables de las consejerías pertinentes, que han valorado que la implantación de Pilatus presenta incidencia directa en la cohesión y el desarrollo socioeconómico de Carmona y su área de influencia "por la magnitud de la inversión, la generación de empleo industrial en un municipio con potencial de diversificación económica, la atracción de actividad auxiliar y proveedores especializados, y la integración del municipio en una cadena de valor aeronáutica de alcance internacional".

La vigencia de la declaración como proyecto de interés estratégico para Andalucía concluirá el 30 de septiembre de 2028, de acuerdo con la planificación y cronograma de ejecución del proyecto remitido.

La segunda iniciativa declarada de interés estratégico regional corresponde a la planta cervecera promovida por Cervecera de Andalucía SL en Utrera, que tendrá una capacidad de producción de 750.000 hectolitros anuales de cerveza. La inversión prevista asciende a 40,5 millones de euros y supondrá la creación de 60 puestos de empleo directos durante la fase de explotación.

El proyecto cuenta con los informes favorables de las distintas consejerías. La vigencia de la declaración como proyecto de interés estratégico para Andalucía concluirá el 30 de septiembre de 2028, de acuerdo con la planificación y cronograma de ejecución del proyecto remitido.