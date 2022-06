La Defensoría de Sevilla registra más de 300 actuaciones, la mayoría de los estudiantes por matrículas y exámenes

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva defensora universitaria, Mercedes Lomas Campos, ha desglosado este jueves en el Claustro de la Universidad de Sevilla (US) los datos más importantes del informe correspondiente a 2021, en el que se recoge que se registraron más de 300 actuaciones. En el caso concreto de las reclamaciones o quejas, de las 123 planteadas, fueron admitidas a investigación 122. En cuanto a las mediaciones, se han llevado a cabo once, de las que fueron desestimadas por alguna de las partes solo cuatro.

El estudiantado sigue siendo el sector que solicita mayor número de actuaciones, con un 63,92%, seguido por el sector del Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS), respectivamente. Las intervenciones que demandan los universitarios están relacionadas mayoritariamente con la matrícula, doctorado, exámenes y evaluaciones, seguidas por problemas de adaptación de las personas con discapacidad, estudios en movilidad y temas de máster, según ha detallado la US en una nota.

Entre el sector del PDI, los distintos concursos de plazas han originado la mayoría de las quejas presentadas, 36,4% del total, y como consecuencia de este proceso los "conflictos" surgidos han representado un 15,2%. Por su parte, el PAS concentra en dos temas las quejas presentadas y son los servicios universitarios y los concursos y contratos. Respecto a las intervenciones de personas no pertenecientes a la comunidad universitaria, la memoria refleja que la única actuación que se le confiere a la Defensoría es la de clarificar sus dudas y asesorarles sobre los aspectos de índole administrativos y normativos que les son necesarios para orientar su problema.

En la sesión del Claustro Universitario también se ha informado del presupuesto de la Universidad de Sevilla para el año 2022, que asciende a 551.112.201 euros. El gerente de la US, Pedro García, ha explicado que con este presupuesto "se da continuidad" a las políticas universitarias del programa de gobierno del rector y del Plan Estratégico de la US, "con especial visibilidad a la consolidación del empleo público, al programa de becas y ayudas propias, a los planes propios de Docencia e Investigación y Transferencia y a los servicios sociales y comunitarios".

No obstante, el gerente de la US ha alertado de que "no tenemos certidumbre para ejecutar el presupuesto aprobado ", al tiempo que ha cifrado en 138 millones de euros el déficit financiero del sistema universitario andaluz. Pedro García también ha denunciado que la Junta de Andalucía introduzca el 99% de la bonificación de la matrícula como "elemento de financiación adicional". Desde la Universidad de Sevilla se ha reclamado al gobierno andaluz "certidumbre financiera" y un "sistema financiero útil".