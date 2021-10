Denuncian que el Ayuntamiento de Sevilla deja sin sede a Prometeo, única ONG de servicio jurídico integral al vulnerable

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prometeo, servicio jurídico integral gratuito para inmigrantes, personas vulnerables o en riesgo de exclusión social se queda sin sede. Según han denunciado, el Ayuntamiento de Sevilla les ha comunicado que este viernes deben desalojar la que viene siendo su sede desde 2010, en el Hogar Virgen de los Reyes, y desde donde han atendido y resuelto expedientes favorables de más de 8.000 personas.

Ahora buscan a alguna entidad comprometida con el desarrollo que les ofrezca una sede desde donde poder seguir prestando sus servicios y en algún punto bien comunicado de la ciudad.

Prometeo, que nacía en 2006 de la mano de un grupo de juristas voluntarios y especialistas en distintas materias del derecho y como denominador común el Derecho de Extranjería, es la única asociación de Andalucía y "quizás de toda España", que ofrece "un itinerario integral y gratuito para ayudar a la integración social, laboral y educativa de las personas más vulnerables, a fin de que puedan normalizar su día a día", desde el punto de vista jurídico, ha explicado su presidenta, Patricia Ontiveros.

El Colegio de Abogados de Sevilla ha avalado desde el año 2007 este trabajo y, por ese motivo, suscriben cada dos años un convenio de colaboración que permite al equipo de juristas de Prometeo, acceder al turno de oficio de forma garantizada y formal, a fin de trabajar en colaboración con los Letrados de oficio

Según Ontiveros, la entidad nace del encuentro de un equipo de juristas que, bajo el único interés común de mejorar la calidad de vida de las personas desfavorecidas y con ello el de la Ciudad, vieron como la atención al inmigrante al principio y al resto de la comunidad que se han convertido en personas autóctonas y vulnerables a raíz de las crisis económicas y el COVID19, se quedaba tan solo en un primer escalón de resolución por la falta de un asesoramiento jurídico profesional y a tiempo , lo que dificultaba una integración social en armonía con su comunidad.

Tras trabajar desde la entidad para la ciudadanía de más de 24 Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, incluso de la de Huelva, a través de la prestación de sus servicios de forma itinerante desde los Servicios Sociales en aquellos municipios que necesitaran su asesoramiento, estos especialistas en Derecho han trabajado más de 7.340 horas, han resuelto y tramitado ayudas favorables a 4.380 personas y atendido al 100 por 100 de las más de miles de personas que han pasado por su sede como único espacio en donde poder encontrar una solución a los problemas que de índole social, requerían de una solución jurídica previa que evitara el perjuicio posterior que sin el asesoramiento adecuado conllevaría.

Entre los proyectos que acometen para solucionar los problemas de exclusión social se encuentran programas penitenciarios, de inmigración, de hospitales, mediación cultural o violencia de género, suspensiones de desahucios, reclamaciones de cantidad, despidos improcedentes, derecho de familia, entre otros.

A ello se suma que desde el pasado año y a causa de la pandemia provocada por el Covid-19, Prometeo ha implantado un programa de atención digital desde donde el cual ofrecen el mismo asesoramiento legal gratuito a colectivos de Andalucía.

Este programa, que han puesto en marcha sin subvención alguna, persigue "salvar tanto las barreras geográficas como el idioma de todas las personas que lo necesiten desde cualquier punto de la comunidad".

La presidenta de Prometeo ha subrayado que una de las principales dificultades que se encuentran aquellas personas vulnerables es su dificultad en el desplazamiento. La mayoría de ellas no pueden asumir el transporte por diversos motivos, lo que un programa digital les facilita la resolución de algunas de sus dificultados".

Sin embargo, ha añadido, muchos de ellos no conocen el idioma, no saben leer o no tienen acceso rápido a internet. Por este motivo, incide Ontiveros en la necesidad de contar con una oficina física en un punto bien comunicado de la ciudad de Sevilla. "El contar con una sede, una oficina, es clave para que el equipo de voluntarios de Prometeo pueda seguir atendiendo a aquellas personas más vulnerables de la Ciudad, por lo que hago un llamamiento a que bien el Ayuntamiento de Sevilla o cualquier entidad privada comprometida con el desarrollo de la ciudad, nos preste una oficina".

Ahora y desde este viernes, Prometeo tendrá que hacer la mudanza del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes gracias a un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla y suspender "una actividad tan necesaria no solo para la ciudadanía sino también para los técnicos de la Administración que, a través de sus consultas a la entidad y derivaciones, los atiende".