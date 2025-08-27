Desvíos de tráfico en la carretera Su Eminencia por un incendio de vegetación junto al Parque del Tamarguillo de Sevilla

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado desvíos de tráfico en la carretera Su Eminencia debido a un incendio de vegetación registrado en las inmediaciones del Parque del Tamarguillo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través de la cuenta oficial de Emergencias Sevilla en la red social 'X', los bomberos están trabajando en la zona para sofocar el fuego declarado en la tarde de este miércoles.

La medida de desvío de tráfico se ha adoptado tanto por la presencia de humo como para facilitar las labores de extinción por parte de los equipos de emergencia.