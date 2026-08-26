Detenido en el aeropuerto de Sevilla un hombre procedente de Guinea Conakry con kilo y medio de cocaína en su organismo

Imagen de recurso del aeropuerto de Sevilla - AENA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Sevilla a un varón de 51 años, procedente de Guinea Conakry como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido transportando en el interior de su organismo cerca de kilo y medio de cocaína distribuida en más de un centenar de cápsulas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la actuación, denominada 'Operación Conakry', se ha desarrollado en el marco de los dispositivos policiales establecidos para prevenir y combatir la introducción de sustancias estupefacientes a través del aeropuerto hispalense.

De esta manera, los agentes centraron su atención tras diversos controles en un pasajero procedente de Guinea Conakry que había realizado escala en Marruecos, al que se le detectaron diversos indicios que apuntaban a que el viajero pudiera estar transportando sustancias estupefacientes en el interior de su organismo.

Ante las sospechas, se realizaron las gestiones oportunas para realizarle pruebas radiológicas en un centro hospitalario, que confirmaron la presencia de más de un centenar de cápsulas en el interior de su organismo, que una vez expulsadas han sido confirmadas como cerca de kilo y medio de cocaína.

El detenido ha permanecido ingresado en el centro hospitalario hasta completar el proceso de expulsión de las sustancias, debido al grave riesgo que este método de transporte supone para la vida. Finalizadas las actuaciones policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.