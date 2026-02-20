Detenido en Castilleja (Sevilla) tras increpar a varias personas y huir ebrio en una persecución policial

Los agentes proceden a la detención. - POLICÍA LOCAL DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha detenido a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad vial y contra el orden público tras huir con su coche de un establecimiento donde estaba increpando a varias personas en estado de embriaguez.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, la noche del jueves los agentes acudieron a un altercado en un establecimiento, donde un individuo estaba intimidando a varias personas y se disponía a conducir su vehículo en "alto estado de embriaguez".

Al llegar al lugar, el sospechoso salió en dirección contraria, a "alta" velocidad, golpeando otro coche y causándole daños. La Policía inició una persecución, durante la cual el conductor ignoró las órdenes de los agentes y continuó circulando, con la intención "evidente" de eludir a la justicia.

La persecución se prolongó hasta el municipio de Bollullos de la Mitación, donde, con la colaboración de la Guardia Civil --a quienes se había solicitado apoyo--, se logró interceptar al vehículo. Finalmente, el detenido, que presentaba síntomas de embriaguez, arrojó un resultado superior a 0,70 mg/l en aire espirado durante las pruebas de alcoholemia, procediéndose a su arresto y al depósito del vehículo.