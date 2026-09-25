Detenido en Sevilla un prófugo de la justicia buscado desde hacía cinco años con once reclamaciones judiciales

Imagen de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre que permanecía prófugo de la justicia desde hacía aproximadamente cinco años y sobre el que pesaban hasta once reclamaciones judiciales en vigor. Tras su detención, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Así lo ha comunicado el Cuerpo en una nota, donde ha explicado que la investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible implicación del ahora detenido en un robo cometido durante los últimos meses en una vivienda de Sevilla.

Según ha detallado la Policía, las comprobaciones realizadas permitieron constatar que sobre esta persona pensaban una total de once reclamaciones judiciales vigentes, ocho de ellas para su ingreso en prisión y otras tres para su detención y personación ante diferentes órganos judiciales.

A partir de estos datos, los investigadores han ido desarrollando diversas gestiones encaminadas a determinar su paradero, logrando finalmente localizarlo en un inmueble de la capital hispalense, donde permanecía oculto y adoptaba medidas para dificultar su localización.

Una vez localizado el individuo y tras obtenerse la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional estableció un dispositivo para proceder a su detención y acceder al inmueble en el que se encontraba. Durante la intervención fueron recuperadas diversas prendas de ropa presuntamente relacionadas con robos cometidos en domicilios. Según han señalado las fuentes policiales, tras finalizar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.