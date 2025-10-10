Detenido un varón por intentar robar de madrugada en el centro de Sevilla con la técnica del 'mataleón'

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón por robar con violencia mediante el método del mataleón durante la madrugada del 6 de septiembre en una céntrica calle del barrio de San Luis de la ciudad hispalense, donde la víctima fue abordada por la espalda, inmovilizada con violencia y arrojada al suelo, momento en el que el agresor se hizo con sus pertenencias.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, a consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas la fractura de una costilla, por lo que tuvo que recibir asistencia médica.

Tras el aviso, la Policía Nacional inició un dispositivo para la identificación, localización y detención inminente del presunto autor de este robo violento, que culminó con su puesta a disposición judicial y posterior mandamiento de ingreso en prisión.

El cuerpo ha enmarcado que esta maniobra de inmovilización, técnica conocida como 'mataleón', entraña "un grave riesgo para la integridad física de las personas que la sufren", ya que si la presión al rodear a la víctima por el cuello se mantiene por más tiempo del imprescindible para que pierda el conocimiento, podría provocar serios problemas de salud.